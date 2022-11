Imagem captada pelo Telescópio Webb da NASA desvenda importante mistério espacial; confira registro

Assim como os anéis de crescimento registram a história de uma árvore, esses anéis contêm mais de um século de história estelar. A cada oito anos, as duas estrelas nesta imagem se juntam devido às suas órbitas, criando correntes de gás em colisão que, sob as condições certas, formam um novo anel de poeira.

Como detalhado pela NASA, o Telescópio Webb da NASA revelou 15 dos 17 anéis vistos aqui pela primeira vez.

Este par de estrelas, conhecido como Wolf-Rayet 140 (WR 140), contém uma estrela Wolf-Rayet. As estrelas Wolf-Rayet são difíceis de encontrar: apenas 600 foram descobertas até hoje.

Isso ocorre porque eles são incrivelmente de curta duração e queimam forte e brilhante. Eles geram ventos poderosos que empurram enormes quantidades de gás para o espaço.

Imagem captada pelo Telescópio Webb da NASA desvenda importante mistério espacial

Os cientistas acreditam que a estrela Wolf-Rayet nesta dupla pode já ter perdido metade da sua massa original neste processo.

Como detalhado pela NASA, alguns outros sistemas Wolf-Rayet também formam poeira, mas o WR140 é o único conhecido por produzir anéis. O padrão do anel vem da estrela Wolf-Rayet WR 140, que tem uma órbita alongada única.

Webb observou WR 140 com seu Mid-Infrared Instrument (MIRI), projetado para ver objetos mais frios como esses espetaculares anéis de poeira.

O MIRI também mostra a melhor evidência até agora de que as estrelas Wolf-Rayet podem produzir moléculas de poeira ricas em carbono e que essas moléculas podem sobreviver mesmo no ambiente hostil ao redor dessas estrelas.

Ainda de acordo com as informações, isso nos ajuda a entender como as estrelas Wolf-Rayet podem fornecer materiais para a formação de estrelas e planetas, e podem até ter desempenhado um papel na criação de nosso próprio sistema solar. Confira:

