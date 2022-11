“Estranhos acham que meu marido é meu avô, mas estamos mais felizes do que nunca”, diz homem 25 mais novo que seu companheiro Imagem: reprodução Metro UK/SWNS

Christopher Amato tem 31 anos, a mesma idade de uma das filhas do seu marido John, de 56. O casal se conheceu em um aplicativo de namoro em novembro de 2019 enquanto Chris estava de férias em Cuba e John em um navio nas proximidades.

Mesmo com a diferença de idade, eles rapidamente se apaixonaram, e atualmente precisam lidar com os diversos comentários sobre a relação.

“Estranhos acham que meu marido é meu avô, mas estamos mais felizes do que nunca”, revela o casal.

Outro temor de John era referente à mãe de Christopher. Ele achava que Lori Ross, de 55 anos, não aceitaria o relacionamento deles, pois ela é dois anos mais nova que ele. Mas isso não foi um problema. O rapaz disse: “Lori e eu temos um ótimo relacionamento, sou mais velho do que ela, mas é bom termos a mesma idade e crescermos na mesma época. Quando ela desce para visitar, é como se fôssemos amigos para sempre, eu diria que ela é uma das minhas amigas mais próximas”.

Após namorarem por dois anos, Christopher, que é de New Brunswick, se mudou para Portland, Maine, em novembro de 2021. Ele precisou largar o emprego para se casar.

A cerimônia ocorreu em outubro de 2021 em Las Vegas, EUA. A diferença de idade não é um problema para o casal, mas parece ser para a internet.

“Tivemos nossas contas de mídia social suspensas do TikTok 12 vezes porque acabamos sendo intimidados e denunciados por pessoas sem motivo”, diz Christopher. Entre os comentários estão “Por que você está na banheira de hidromassagem com seu avô? Por que você se casou com seu pai?” Ou às vezes comentam que John é um pedófilo.

Mesmo com essa parte negativa, o fato da família e amigos apoiarem a relação dão forças a dupla.

“Este não é um ensaio geral. Você tem uma única vida e deve vivê-la como quiser. John é definitivamente o amor da minha vida, não há mais ninguém que eu já tenha feito que me fizesse sentir da mesma maneira. Ele me faz sentir amado, ele está sempre lá para mim e me apoia”.