Estes são os 4 melhores perfumes adocicados

Uma das categorias de perfume que mais chama a atenção das mulheres são os perfumes adocicados. Essas fragrâncias costumam ter um frasco ou líquido rosa e apresentar, entre outros acordes, algumas notas que deixam a composição adocicada, como caramelo, chocolate, cereja, ou qualquer outro cheiro (e gosto) considerado doce.

Se você é do tipo de mulher apaixonada por fragrâncias doces, confira 4 deles a seguir.

Dep Parfum Ilía – Natura

Essa fragrância lançada em 2015 mistura notas florais, frutadas e adocicadas, trazendo uma ótima harmonia entre os acordes. É um perfume elegante, com o uso indicado para ocasiões especiais, como uma festa chique ou um jantar romântico.

As notas de topo são Framboesa, Groselha Vermelha, Flor de Laranjeira, Limão, Bergamota e Toranja Rosa. As notas de coração são Jasmim, Gardênia, Peônia, Rosa, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Egeo Choc - O Boticário

Com um nome que já entrega tudo, Egeo Choc tem uma forte presença da nota de chocolate. Além disso, o perfume âmbar abaunilhado traz notas de Chantilly, Bagas Vermelhas, Limão de Amalfi e Pêssego no topo. Segue com notas de coração em Chocolate mexicano, Leite e Flor de Laranjeira Africana e finaliza com um fundo em Baunilha, Benjoim, Sândalo, Almíscar, Âmbar e Notas Amadeiradas.

E - Eudora

A fragrância mais conhecida da marca Eudora tem um DNA adocicado misturado com notas amadeiradas, transformando a fragrância em uma das que melhor apresenta custo benefício.

As notas de topo são Bergamota, Damasco e Mandarina. As notas de coração são Rosa, Gardênia e Frésia as notas de fundo são Âmbar, Baunilha e Patchouli ou Oriza.

Love | U - Avon

Mais um perfume que transita entre o doce e o frutado, dessa vez de uma marca nacional conhecida pelo custo-benefício. Love | U é uma fragrância totalmente atual, lançada em 2022, com notas de Framboesa, Flores Aquáticas e Pimenta Rosa no topo, Óleo de Rosa, Champanhe Rosé e Orquídea Vanda Red no coração e Chantilly, Maçã do Amor, Creme de Amêndoa e Madeira de Cashmere no fundo. Ou seja: seu início é frutado, mas depois a fragrância se desenvolve para algo totalmente doce.