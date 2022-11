Erisipela: saiba mais sobre a doença que preocupa aliados do Bolsonaro

A saúde do presidente em atuação até o final do ano voltou a preocupar os seus apoiadores.

Segundo reportagem da Veja, Jair Bolsonaro comentou com seus aliados sobre o aparecimento de feridas em suas pernas. A suspeita dos médicos é que ele esteja com Erisipela, um tipo de infecção de pele.

A infecção ocorre nas camas superficiais da pele, causando feridas vermelhas, que inflamam e causam dores. O desenvolvimento ocorre principalmente nas pernas, braços ou rosto.

De acordo com o site Tua Saúde, a doença é mais comum em pessoas com mais de 50 anos (Bolsonaro tem 67), obesos ou diabéticos. A bactéria que causa a condição é a Streptcoccus pyogenes, que além das manchas, caso se desenvolva para uma condição mais grave, chamada de erisipela bolhosa, pode causar feridas com bolhas com líquido transparente, amarelo ou marrom.

Principais sintomas

Além dos sinais visíveis citados, a erisipela pode causar:

• Feridas vermelhas na pele, inflamadas e com dor;

• Sensação de queimação na região afetada;

• Manchas vermelhas com bordas elevadas e irregulares;

• Formação de bolhas e escurecimento da região afetada, nos casos mais graves, chamados de erisipela bolhosa.

Conforme o site especializado explica, os sinais podem ser acompanhados de febre.

Causas

A doença não é contagiosa e a infecção ocorre após a bactéria entrar na pele através de alguma ferida, picada de inseto ou úlcera venosa, frieira ou até mesmo após a manipulação de forma inadequada das unhas, por isso costuma ser mais comum nos pés s pernas. Pessoas com sistema imunológico frágil ou má circulação sanguínea também correm mais riscos.

