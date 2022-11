3 peças que mulheres francesas com mais de 40 anos estão vestindo em Paris agora

Poucas musas de alfaiataria prendem nosso fascínio como as mulheres francesas. Sua capacidade de parecer atemporalmente chique e elegante nos inspirou por décadas e, melhor ainda, esse estilo impecável não parece diminuir com a idade.

Está prestes a chegar o inverno europeu e, apesar de estarmos curtindo o clima quente do Brasil, é legal já ficar ligadas para o que vem nas estações frias do próximo ano - afinal, a temperatura está cada dia mais confusa, não é mesmo?

A PureWow conferiou os looks de fashionistas francesas, com mais de 40 anos, nos mostrando as melhores maneiras de arrasar na moda, como uma verdadeira parisiense nos dias mais frios.

1. Calçados ousados

Grandes faixas de cores vibrantes e estampas descoladas não são típicas da moda francesa, mas isso não significa que elas sejam um absoluto não-não. As tendências ousadas do Y2K estão tendo um grande momento agora e, sim, há uma maneira de incorporar ambos, mantendo-se fiel ao estilo francês. Opte por um par de sapatos de destaque, sejam botas de cano alto de leopardo ou prata metálica, e permita que eles roubem totalmente o show.

2. Ajuste Solto

Um terno de alfaiataria sempre estará em voga e o corte preferido é definitivamente um blazer de corte reto e mais solto sobre, digamos, calças justas e jaquetas cortadas ou calças largas e um blazer oversize. O tecido deve ficar em algum lugar solidamente no meio, não muito apertado, nem muito solto. Enrole as bainhas e coloque uma camiseta por baixo para uma vibe mais casual, ou fique com um botão tradicional e mocassins ou saltos se você for mais conservadora no escritório.

3. Tons claros de inverno

A “regra” de nunca usar branco em dias frios, está fora de moda há algum tempo, mas há algumas nuances para fazer com que a cor pareça melhor nos meses mais frios. Tons de cinza creme, esbranquiçado e muito pálido são muito mais apropriados sazonalmente do que o branco super nítido e combinam muito melhor com outras cores de outono amadas, como bege, marrom e bordô. Brancos de inverno também podem ajudar a iluminar sua roupa.