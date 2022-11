Relacionamento: 2 SEGREDOS para uma relação segura e estável

O comum acordo do relacionamento inicial é baseado fortemente na paixão mútua e calorosa, típica da fase na qual o casal está vivenciando. Contudo, com o tempo será necessário estabelecer algumas raízes para fazer dar certo, de fato.

Quando o calor e a paixão diminuem a frequência, não significa que o amor acabou. É comum que casais passem por altos a baixos, podendo ser usado até mesmo como experiência para o amadurecimento.

De fato, sustentar um compromisso amoroso não é tão complicado quando as partes envolvidas trabalham em conjunto para mantê-lo de pé. Mas é preciso usar de algumas ferramentas para não deixar a peteca cair, criando segurança e estabilidade.

“A maioria das pessoas busca estabilidade e segurança em seus relacionamentos, mas poucos conseguem. Relacionamentos seguros geralmente estão associados a níveis mais baixos de estresse, maiores níveis de conforto e maior capacidade de negociar diferenças e problemas”, diz o psicólogo clínico Daniel Lobel, ao portal Psychology Today. “Compromisso e expressões mínimas de raiva são duas características de relações íntimas que suportam segurança e estabilidade”.

Existem fatores que podem desconcertar a relação no meio do caminho. Contudo, há dois segredos essenciais para tudo ocorrer de forma estável e segura. Extraído da mesma fonte, confira as dicas abaixo:

1 – Compromisso

Estabilidade em relacionamentos é alcançada por ambas as partes quando há garantia de resolução de conflitos conjunta. Além disso, deve ser adicionada a crença de que a solução será encontrada sem ameaçar ou danificar a relação.

2 – Expressão de dor, não de raiva

A raiva quase sempre afasta as pessoas. Raiva é normalmente conduzida por uma dor subjacente... Mostrar aquela dor permite que os parceiros se ajudem e dissipem as emoções mais complicadas e profundas.

Vale lembrar que a base para resolver qualquer conflito e dificuldade está na liberdade de poder comunicar-se com o parceiro.