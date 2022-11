Os signos que podem preferir a solidão

Enquanto a solidão pode ser extremamente difícil para alguns signos do zodíaco, para outros ela se torna um caminho que é escolhido e entrega muitas lições em determinadas épocas da vida.

Confira mais e descubra como esses signos agem:

Sagitário

O sagitariano pode preferir ficar sozinho quando não encontra algo que realmente o entusiasma. Por vezes, seja no amor ou amizade, ele precisa e conexões fortes, que o impeçam de ter medo de perder a liberdade. Seu desapego emocional pode aumentar e diminuir conforme as fases e momentos que vive em sua vida.

Touro

O taurino pode dar muito de si em seus relacionamentos e ouvir seu coração com sensibilidade. No entanto, ele também demora um tempo para se recuperar de algumas decepções e fases complexas; o resultado é guardar o medo de ser ferido e preferir não se abrir com outras pessoas. Essa solidão acaba quando ele transforma a situação dolorosa em aprendizagem.

Libra

O libriano pode ser muito desapegado, de forma leve e bem esclarecida. Por isso, ele enxerga beleza em alguns momentos de solidão e prefere investir em seu caminho até encontrar o que realmente trará felicidade. As coisas apenas ficam complexas se ele passa a se proteger o suficiente para não dar nem chance de ter sua confiança colocada em jogo.

Leão

O leonino pode estar sempre acompanhado e chamando a atenção, mas mesmo assim escolherá a solidão e os novos começos para encontrar melhores caminhos. Seu coração e alma são lugares únicos e muito complexos, o que o ensina a ser independente, rápido e especialista em decidir virar a página para desapegar.

