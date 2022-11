O que você vê nesta ilusão de ótica diz se você é um verdadeiro romântico

O que você percebe primeiro ao olhar para esta imagem? Sua impressão inicial desta ilusão de ótica pode revelar se você é uma pessoa que realmente acredita no amor.

Segundo o portal The Sun US, existem apenas duas possibilidades diferentes.

É tudo uma questão de percepção. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto para onde seu olhar é direcionado assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta ilusão de ótica? (Foto: Reprodução/TikTok/@charlesmeriot)

A imagem foi compartilhada primeiramente pelo canal do TikTok de Chales Meriot, que reproduz diversos testes de personalidade.

Confira o resultado:

Se você viu primeiro um rosto

Uma das possibilidades para a ilusão de ótica apresentada é um rosto, formado pela disposição do conjunto de pedras. Caso você tenha enxergado primeiro isso, talvez você seja um verdadeiro romântico.

Você ama grandes gestos de carinho, seja fazendo ou recebendo. Você se esforça muito para que seus entes queridos estejam confortáveis e, em relacionamentos, você tenta ser o melhor parceiro que essa pessoa já teve em toda a vida.

Se você viu primeiro as pedras

A outra possibilidade são as pedras da imagem. Pode parecer óbvia, mas nem sempre é a primeira associação que as pessoas fazem. Já outras, sequer veem um rosto e enxergam apenas as pedras.

Se esta foi sua alternativa, talvez você seja o outro tipo de pessoa: aquela que preza sempre pela razão. Tal apego à racionalidade traz qualidades como a firmeza e a consciência do que acontece ao seu redor.

Você sempre tenta expressas suas ideias de forma clara e objetiva. Contudo, você também busca se proteger de frustrações e mágoas, evitando ficar muito emocional ao conversar com as outras pessoas.

