Em 8 de novembro de 2022, o sol conta com um elipse lunar total no signo de Touro, contribuindo para que todos os signos vejam melhor as próprias sombras. A mudança virá!

Confira o que o último eclipse de 2022 trará para cada signo do zodíaco:

Áries

Essa energia trará novas percepções que o tiram da zona de conforto para libertá-lo de comportamentos ou situações ruins nos relacionamentos.

Touro

Mudanças profundas chegam, tanto na vida pessoal e profissional, para que tudo passe a ressoar melhor.

Gêmeos

Hora de olhar a sombra e usar a sabedoria para se libertar do passado, deixando o que pe desconfortável e sobrecarrega principalmente sua personalidade.

Câncer

Essa energia trará mudança nos círculos sociais e novos encontros. Use suas habilidade e não se sinta inibido.

Leão

Conversas importantes e mudanças que colocam tudo em outra ordem. O equilíbrio chegará e trará liberdade.

Virgem

A percepção aumenta e isso causará mudanças nos pensamentos. Novos começos tendem a abrir a sua mente.

Libra

Novas trocas e necessidade e de decidir. Oportunidade que empolgam também trazem o fator do coração em jogo.

Escorpião

Novos chamados e reflexos. Obsessões caem por terra e a maneira de confiar nos outros mudará.

Sagitário

Surpresas podem pegar desprevenido e é importante enfrentar o consciente e inconsciente. Assuma responsabilidade e controle da sua vida.

Capricórnio

Hora de explorar e se comprometer de verdade com a felicidade. Caminhos desafiadores podem trazer o que você deseja e ajudam a crescer.

Aquário

Reflexões sobre o que realmente preenche sue coração e a busca pela estabilidade. Algumas mudanças acontecem de dentro para fora se você deixar de cultivar o medo.

Peixes

Pensamentos que se tornam realidade! É preciso ser mais honesto com seus objetivos e desejo para o futuro, pois tudo pode ser manifestado.

