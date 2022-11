NASA divulga nova imagem reveladora captada pelo Telescópio Hubble de uma ‘estrela moribunda’

Nesta imagem captada pelo Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA), uma estrela moribunda cercada por material brilhante ejetou suas camadas externas (as duas formas S avermelhadas no canto superior direito e no canto inferior esquerdo).

Como detalhado pela NASA, por meio de postagem nas redes sociais, o núcleo quente e exposto da estrela então irradiava radiação ultravioleta para essas conchas de gás, fazendo-as brilhar.

Uma região de gás cósmico e poeira formada a partir das camadas rejeitadas de uma estrela moribunda é chamada de nebulosa planetária.

“As nebulosas planetárias nada têm a ver com planetas; quando foram descobertos pelos primeiros astrônomos, sua aparência como discos fracos parecia semelhante aos planetas distantes Urano e Netuno”, informou na postagem.

Como detalhado pela NASA, a nebulosa planetária IC 4634 é encontrada a cerca de 7.500 anos-luz de distância na constelação de Ophiuchus.

Uma estrela moribunda é cercada por material brilhante e brilhante contra um pano de fundo preto do espaço pontilhado com algumas estrelas fracas.

Ainda de acordo com as informações, duas formas S avermelhadas são encontradas estendendo-se para o canto inferior esquerdo e o canto superior direito. Confira registro:

Texto com informações da Agência Espacial Americana