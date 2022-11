Lindsay Lohan é mais do que seus vícios: ela também é icone da moda

“Uma Quedinha de Natal”, o novo filme de Lindsay Lohan, está prestes a estrear na Netflix (em 10 de novembro), marcando seu retorno às telas. A atriz, que esteve ausente das câmeras por alguns anos, até então não havia sinalizado que retornaria às telas.

A verdade é que Lohan se afastou do trabalho para se curar dos seus vícios que, no passado, especificamente em 2010, até a levaram à prisão por posse de cocaína e condução embriagada.

Ela passou por momentos muito difíceis e bastante polêmicos, mas agora está de volta! Lindsay Lohan é capa da Cosmopolitan de novembro, onde ela usou um look branco para a capa e outras roupas ousadas em uma sessão de fotos, que trazem seu lado mais sexy em um carro com ar vintage.

Na entrevista, a atriz fala sobre a difícil fase dos anos 2000, sua amizade com Al Pacino e diz que confia em um futuro melhor e que está orgulhosa como tudo aconteceu para chegar aqui. Além de um arraso nos looks, também foi uma ótima entrevista.

Saiba um pouco mais sobre a atriz, em um compilado que nossos parceiros da Nueva Mujer fizeram

Lindsay Lohan foi imagem de importantes marcas de moda

Em sua idade de ouro, não foi Kim Kardashian ou Bella Hadid que posaram em designs de grandes marcas de moda, foi Lindsay Lohan que vestiu designs de Miu Miu, Dooney & Bourke, Jill Stuart e Philip Plein.

Lindsay é a musa de Karl Lagerfeld

Em diferentes ocasiões, Lohan foi flagrada com Karl Lagerfeld, e foi durante uma entrevista para a Vogue México que a atriz declarou que o estilista havia sido como um pai para ela:

“Ele nunca saiu do meu lado, Karl foi como um pai para mim, toda vez que eu estava em Paris ele realmente me acolheu. Todos os seus pequenos hábitos eu sempre observei porque nunca me senti tão nervosa por conhecer alguém em toda a minha vida.”

O amor do estilista por ela o levou a escrever uma carta para a mãe de Lohan dizendo que adotaria Lindsay como sua filha.

Lindsay Lohan como Marilyn Monroe

Essa foi a primeira vez que a atriz decidiu tirar fotos editoriais de Bert Stern, que mostrariam seu corpo descoberto, tendo como inspiração Marilyn Monroe em ‘The Last Sitting’.

Lindsay já teve sua própria coleção de roupas

Em 2008, lançou sua coleção ‘6126′ com Kristi Taylor, com o nome inspirado em Marilyn Monroe - outro aceno para sua admiração pela lendária atriz.

Os melhores designs de uma marca britânica

Lindsay Lohan lançou uma nova coleção de roupas em 2015 com a marca britânica Lavish Alice, demonstrando suas grandes habilidades de design através de peças em diversos tons.