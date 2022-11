Como saber se você superou um parceiro?

A superação de um relacionamento não ocorre do dia para a noite e mesmo achando que está tudo bem, alguns ‘fantasmas do passado’ podem voltar a te assombrar. Então quando saber de fato que um relacionamento antigo já está superado?

“Nunca somos as mesmas pessoas que éramos anos atrás porque experimentamos coisas diferentes ao longo da vida e respondemos a elas de maneiras diferentes”, explica Rebecca Lockwood, especialista em psicologia positiva e hipnoterapia em programação neurolinguística (NLP).

Se você já trabalhou essa questão com você e mesma, seja por meio de terapia ou de uma autoanálise, pode ser que o passado já não te causa nenhum desconforto, é isso pode ser um forte sinal.

“Por exemplo, não queremos mais ser o recipiente emocional para o nosso parceiro, ou percebemos que precisamos de algo diferente que eles não podem fornecer, provável segurança ou espontaneidade, diz a especialista.

O que fazer se o seu namorado ainda não superou o ex?

As relações também apresentam um outro tipo de problema: quando alguém que você se envolve não superou o último relacionamento.

Mas é preciso ter certeza que isso está realmente ocorrendo e que não é algo inventado da sua cabeça.

“Pode ser uma situação desagradável, mas é importante conversar para saber dos sentimentos da outra parte e deixar de lado possíveis achismos”, diz Maicon Paiva, especialista em relacionamentos.

Se ele deixar claro na conversa que isso realmente acontece, outro ponto para compreender é que, ele ainda gostar de outra pessoa não significa que ele não te ama ou que ele vai voltar para ex, mas cabe a você decidir se quer viver desta forma ou não.

“Uma relação amorosa, seja pela não superação do ex por uma das partes da relação ou por algum outro motivo, impõe algumas dificuldades que podem, sim, ser superadas com o amor e a vontade das partes de permanecerem juntos. As adversidades impostas na relação podem acontecer em qualquer momento. No início, são mais raras, mas podem ocorrer. Se os dois quiserem e estiverem dispostos a superá-las, vai sempre existir um caminho para a solução”, finaliza Paiva.