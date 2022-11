4 perfumes masculinos para arrasar e chamar a atenção das mulheres

Um perfume precisa traduzir a sua essência, mas quem não gosta de chamar a atenção e receber elogios? Se você estiver solteiro e quiser se destacar para as mulheres ou apesar receber elogios, apostar nessas 4 fragrâncias nacionais a seguir é certeza de sucesso.

Natura Homem Verum

Verum faz parte de uma das linhas mais famosas da marca. Lançado em 2018, alguns especialistas afirmam que a fragrância lembra o importado CH Man, de Carolina Herrera. Chama a atenção pela nota de couro, o que deixa o perfume elegante.

As notas que compõem a fragrância são Sálvia, Pimenta Preta e Noz-moscada no topo. As notas de coração são Folha de Violeta, Âmbar e Jasmim e as notas de fundo são Camurça, Copaíba, Baunilha, Vetiver, Íris, Cashmeran, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Origine Un - In The Box

Essa fragrância pertence a uma casa de perfumes focados em contratipos, mas que também aposta em aromas próprios, como o Origine Un. Traz uma nota de couro quente e elegante, mas que se mistura às flores, deixando o perfume confortável e chamativo para as mulheres.

As notas de topo são Gengibre, Pimenta Rosa, Pera, Limão Siciliano e Lavanda. As notas de coração são Canela, Madeira de Cashmere, Couro, Cedro e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Incenso, Fava Tonka, Tabaco, Âmbar e Almíscar.

Quasar Brave - O Boticário

Refrescância e elegância na mesma medida. Essa é a proposta de Quasar Brave. Para os homens que sempre quiseram ter o importador Sauvage Dior, talvez esse perfume cumpra muito bem o papel, mas de forma mais acessível.

As notas de topo são Pimenta, Bergamota, Lavanda, Pera, Toranja e Rosa. As notas de coração são Chá Preto, Gerânio e Magnólia e as notas de fundo são Âmbar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho e Patchouli ou Oriza.

Amyi VIII - Amyi

Muito provavelmente você não conhece esse perfume, pois se trata de um aroma de nicho fora do comum. Perfeito para homens que gostam de se sentir únicos. Sua nota de couro deixa a fragrância potente e com alta projeção.

As notas de topo são Framboesa, Tomilho Vermelho e Sal Marinho. As notas de coração são Camurça branca e Flouve e as notas de fundo são Olíbano, Âmbar e Sândalo.