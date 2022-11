4 perfumes com os frascos mais inusitados para você colecionar Imagem: reprodução Instagram @pacorabanne

Além dos aromas, alguns colecionadores de perfumes gostam de fragrâncias com frascos chamativos e diferentões. E se você quiser adicionar algum deles a sua prateleira, confira a seguir os 5 perfumes com os frascos mais inusitados.

Phantom - Paco Rabanne

Phantom foi lançado há apenas um ano, em 2021, mas está no ranking de frascos mais inusitados. Sua embalagem cromada imita um robô, que ressalta o aroma futurista.

As notas de topo são Lavanda, Raspas de Limão e Limão de Amalfi. As notas de coração são Lavanda, Fumaça, Notas Terrosas, Maçã e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Baunilha, Lavanda e Vetiver.

Bad Boy - Carolina Herrera

Essa é uma das fragrâncias mais conhecidas da marca Carolina Herrera e seu frasco é sem dúvidas icônico. Bad Boy é um perfume elegante e sexy, em um frasco em formato de raio.

As notas de topo são Pimenta Preta, Pimenta Branca e Bergamota. As notas de coração são Sálvia e Cedro e as notas de fundo são Fava Tonka, Cacau e Madeira de Âmbar.

Aura - Mugler

Esse perfume imita um coração verde, que mistura o vegetal ao animal. O símbolo mostra emoções, assim como o aroma, que traz diversas sensações. A embalagem ainda é recarregável.

As notas de topo são Folhas de Ruibarbo e Bergamota. As notas de coração são Notas Verdes, Flor de Laranjeira, Ylang Ylang e Pera e as notas de fundo são Baunilha de Bourbon, Notas Amadeiradas, Madeira de Âmbar, Sândalo e Cumarina.

Good Girl - Carolina Herrera

Um dos perfumes mais icônicos da marca e queridinho entre as mulheres. O perfume é considerado elegante, principalmente pelo fato do frasco imitar um salto alto. Perfeito para deixar como enfeite.

As notas de topo são Amêndoa, Café, Bergamota e Limão. As notas de coração são Tuberosa, Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Raíz de Orris ou Lírio Florentino e Rosa Búlgara e as notas de fundo são Fava Tonka, Cacau, Baunilha, Pralinê, Sândalo, Almíscar, Âmbar, Madeira de Cashmere, Canela, Patchouli ou Oriza e Cedro.