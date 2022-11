O que os bilionários comem? Veja os segredos da dieta das pessoas mais ricas do mundo Imagem: reprodução Twitter (@elonmusk)

Existe algum segredo para ficar rico? Muitos acreditam que pode ser sorte, outros que é questão de mérito e muito trabalho.

De qualquer forma, ser um milionário, ou ainda um bilionário, possui suas particularidades. Você provavelmente já deve ter visto que os homens por trás das maiores empresas do país utilizam roupas básicas e de cor única. Seria esse o segredo do sucesso?

E a comida deles? Será que também tem algum segredo especial? É o que você vai vai conferir a seguir.

LEIA TAMBÉM: 4 síndromes com nomes inspirados em personagens

Por mais incrível que pareça, segundo o Yahoo Notícias, entre as refeições escolhidas pelos homens mais ricos do mundo está o Big Mac do McDonald’s (e não é o dono da rede). Outros milionários preferem coisas mais excêntricas.

Elon Musk

O homem mais rico do mundo atualmente é Elon Musk. A fortuna do bilionário gira em torno de US$ 220 bilhões (mais de R$ 1 trilhão na cotação atual). Contudo, ele não é muito exigente quanto à comida, já que entre suas refeições favoritas se encontra o churrasco. Já a bebida alcoólica que ele prefere é o uísque. Para o lanche da noite um biscoito crocante de açúcar e canela também já está de bom agrado ao dono da SpaceX, Tesla e agora Twitter.

Jeff Bezos

O concorrente direto pela vaga de homem mais risco do mundo e que troca de lugar de vez em quando com Musk é Bezos, fundador da Amazon.

Mais excêntrico, em certa reunião na hora do café da manhã, ele pediu polvo mediterrâneo com batatas, bacon, iogurte de alho verde e ovo pochê. Será que é esse o segredo da riqueza? Da riqueza não sabemos, mas com certeza foi um café da manhã potente.

Mark Zuckerberg

Um dos fundadores da empresa Meta (Facebook) também é um tanto quanto excêntrico. No ano de 2011 Mark Zuckerberg resolveu adotar uma dieta que tinha como princípio se alimentar de carne de animais que ele mesmo matava.

Uma vez ele ofereceu ao fundador do Twitter, Jack Dorsey, uma cabra que ele próprio matou para o jantar. Atualmente ele prefere uma refeição rápida e fácil.

Bill Gates

Outro nome que está entre os figurões bilionários é de Bill Gates, fundador da Microsoft. Gente como a gente, Gates não resiste a um bom e clássico fast-food. Segundo Joe Cerrell, diretor administrativo da Fundação Gates, “se você conseguir um horário de almoço com Bill, provavelmente vai comer hambúrgueres. Alguém vai acabar buscando sacolas de McDonald’s”.