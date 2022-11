Moda: as blusas que deve evitar se for usar baggy jeans

Nas passarelas, os jeans largos baniram o jeans skinny. E embora as silhuetas justas nunca deixem de encantar uma ou outra pessoa, a verdade é que no universo de tendências impostas pelos grandes designers, elas deram uma grande pausa.

E desde que a temporada primavera-verão 2022 foi anunciada pelos desfiles, não paramos de aproveitar o poder estilístico das roupas soltas, as mesmas que foram vistas no território da moda nos anos 90 e 2000. A Glamour analisou as propostas de street style de Paris, Nova York, Londres, Milão e até Copenhague, e foi vista uma ascensão do baggy jeans.

As peças superiores atuam como as principais companheiras das calças jeans. Mas, sabemos que não é fácil combinar blusinhas com jeans largos, afinal, não é qualquer uma que fica legal!

Quais são as blusas que você deve evitar se for usar as queridinhas baggy jeans, de acordo com as passarelas?

Evite: blusas de manga bufante e com babados

Aposte: blusas clássicas

Dentro das blusas de tendência, encontramos tanto aquelas com mangas novinhas, quanto aquelas com botões clássicos. No caso das baggy, recomendamos ligá-las àquela camisa tradicional, sem detalhes ou volume, assim daremos todo o destaque ao jeans, e também evitaremos desequilibrar a silhueta. Se a tarefa é dar novos toques, uma jaqueta jeans combinando e sapatos elegantes cairão muito bem.

Evite: camisetas grandes

Aposte: blusas justas e sem mangas

Evite o uso de camisetas grandes e dê lugar à tops justos e sem mangas, já que o design deste top permite que a calça jeans fique estilosa e pronta para atender ocasiões formais.

Evite: blusas boêmias

Aposte: blusas cropped

Tops boêmios combinam melhor com jeans retos, leggings ou saias lápis por causa de seu design espaçoso e informativo. Se combinados com jeans largos, criaríamos um look ornamentado, por isso é preferível rever outras opções, como camisas cropped. Além de fashion, eles também são ótimos aliados para marcar mais o corpo, principalmente quando você é baixinha.

Evite: blusas com renda

Aposte: blusas elegantes

Troque a renda por outras elegantes, seja com gola alta ou com laço, o importante será o tecido, podem ser de cetim ou véu, por exemplo. Este design, ao contrário do de renda, permitirá que o jeans pareça elegante e adequado para usar depois dos 40 anos.