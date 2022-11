“Meu parceiro pediu em casamento depois que eu me assumi como um homem trans e estamos mais felizes do que nunca” Imagem: reprodução Metro UK/SWNS Media Group

Elvis Smith tem 23 anos e apesar de amar muito Ryan Smith, seu companheiro desde a infância, teve medo de qual seria a reação do namorado ao se assumir como um homem trans e não binário em junho de 2019. Após cinco anos de relacionamento, o artista Elvis contou para o companheiro e apesar da preocupação, o apoio foi instantâneo.

“Estávamos na mesma classe juntos e eu sempre o provocava. Acho que era óbvio para todos, exceto Ryan, que eu gostava dele”, explica Elvis. A dupla então começou a namorar em 2015, mas Elvis começou a se sentir diferente em relação à sua identidade e disse que sempre se senti desconfortável com o seu corpo.

“Eu via pessoas nas mídias sociais falando sobre transição e pensava ‘Eu gostaria de ser trans. Então percebi que isso não é algo que alguém que não é transgênero pensa. Fazia sentido por que eu sempre quis me vestir como um menino e me dava melhor com os homens. Eu estava sempre em jeans largos e camisetas de dinossauro crescendo”, comenta.

Mesmo sem saber direito o que tudo aquilo significava, Elvis resolveu contar ao parceiro.

.”Eu não tinha certeza exatamente naquele momento o que ser transgênero significava para mim, mas eu disse a ele que era um homem transgênero não binário”, disse ele.

No início, a conversa foi superficial, mas Ryan foi solidário desde o início.

Elvis, que é artista da Pensilvânia, Estados Unidos, comentou sobre a insegurança: “Eu estava com medo de que Ryan terminasse comigo quando eu disse a ele que eu não era binário e transgênero, mas ele foi imediatamente solidário.”

No entanto, houve alguns momentos desafiadores para o casal.

“Tem sido difícil às vezes, mas estamos passando por isso. Sempre falamos sobre ter filhos e quando Elvis se assumiu, ficou um pouco mais confuso sobre como isso seria.”

Contudo, Elvis se diz muito mais feliz sendo ele agora, então Ryan o considera até mais atraente.

Elvis começou a transição em 20221, mas não toma nenhum tratamento hormonal pois possui uma doença autoimune, mas deseja fazer isso no futuro. Ele também presente realizar uma mastectomia.

“Às vezes lutamos com opiniões externas, mas temos amor incondicional um pelo outro”, disse Elvis.

Um mês após o início da transição Ryan pediu Elvis em casamento e a união ocorreu em junho de 2021.

“Tivemos muitas conversas com choro e me certifiquei de que ele estava definitivamente certo antes de nos casarmos”, disse Elvis.

“Quando Ryan e eu começamos a namorar, não tenho certeza se era isso que ele esperava, mas tivemos que ajustar nossas expectativas e descobrimos que esse relacionamento ainda funciona para nós. Eu estive em uma grande jornada de amor-próprio e Ryan tem sido uma grande parte disso”, finaliza.