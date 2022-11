Essas são as melhores raças de cães para quem tem filhos em casa

Não são todos os cachorros que se dão bem com criança, e se você deseja aumentar a família, seja com um cachorro ou com um bebê, precisa escolher uma raça ideal. Alguns cães, por exemplo, têm muita energia, então se o seu filho gosta de brincar, será uma combinação perfeita. Mas se a raça escolhida for mais quieta e individualista, talvez ela não tenha tanta paciência com a criança. Veja a seguir as raças ideais.

Labrador

O labrador é uma das raças caninas mais inteligentes e uma das mais indicadas para o convívio com as crianças. Mesmo sendo de porte grande na fase adulta, são muito doces, gentis e responsáveis. E para aqueles pequenos que amam brincar e corre, o labrador também possui muita energia.

Poodle

Com características elegantes, o poodle é inteligente e ativo e uma raça com alta expectativa de vida, então ela vai acompanhar o desenvolvimento das crianças. Também gosta de muito de brincar, e a ‘cereja do bolo’ está no fato da raça ser hipoalergênica, ou seja, seu pelo não causa alergia.

Beagle

Essa raça nasceu no Reino Unido e é vista em diversos filmes, mostrando que o beagle é um ótimo companheiro. Assim como os cães anteriores são gentis, inteligentes, energéticos, doces, e também independentes. Para quem possui uma casa ou apartamento pequeno, provavelmente essa é a melhor escolha.

Boxer

Esse cão gosta muito de brincar. São energéticos, por isso não ficam satisfeitos se não tiverem muitas horas de livres para se divertir. Além se serem bons para as crianças, eles são super protetores, pois possuem um grande senso de matilha, logo estranhos não podem se aproximar.

