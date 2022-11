Boca e diabetes: esses 5 sinais bucais podem indicar que você tem a doença

A diabetes é uma doença conhecida, contudo, nem todos os sinais são de comum conhecido entre a população ou até mesmo aos pacientes diagnosticados com a enfermidade.

A alteração do nível de glicose no sangue pode afetar o funcionamento de diversos órgãos e partes do corpo.

Os sinais mais comuns da diabetes são sede excessiva durante a noite, pele seca, necessidade de urinar com frequência, sensação de fome recorrente, entre outros. Caso esses sintomas sejam detectados, procure um médico o mais rápido possível, pois quanto antes a condição for detectada, melhor será o tratamento.

LEIA TAMBÉM: Aqui está o suco perfeito para quem quer ter mais energia em sua rotina

Porém, além dos sintomas acima, a enfermidade pode ser detectada a partir da boca.

Pacientes diagnosticados com diabetes tipo 2 possuem três vezes mais propensos a desenvolver problemas dentários. Os que desenvolveram s forma tipo 1 também correm mais riscos, diz a Fundação para Diabetes do Reino Unido. Isso ocorre pois a condição pode modificar a saliva, aumentando as atividades bacterianas na boca.

O Instituto Nacional de Diabetes, Doenças Digestivas e Renais dos Estados Unidos (NIDDKD) listou os principais sintomas vistos em diabéticos. São eles:

⁃ Inflamação das gengivas, sangramento ou coloração avermelhada;

⁃ Dentes soltos;

⁃ Aumento do espaço entre os dentes;

⁃ Secura bucal;

⁃ Mau hálito.

Também pode ser observado doenças bucais como como gengivite, periodontite ou ainda cárie.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar doenças. Caso apresente sintomas ou tenha dúvidas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Câncer de próstata afeta um a cada seis homens, alerta urologista do HCor; veja sinais da doença

⋅ Dores no estômago? Pode ser pancreatite! Veja os sintomas

⋅ 3 remédios caseiros para combater a menopausa