As previsões e cartas do tarot para cada signo de 7 a 13 de novembro

Outra semana começou e nada melhor do que estar preparado e saber o que universo prepara para os próximos dias, não é mesmo? Pensando nisso, trouxemos hoje as previsões e cartas do tarot para cada signo do zodíaco entre os dias 07 e 13 de novembro.

Áries - O Imperador ♈

Este será o momento em que você finalmente alcança a estabilidade financeira que sempre sonhou, o que não quer dizer que já pode sair gastando tudo por aí, combinado? Além disso, a carta revela um momento oportuno para tirar projetos que estavam há tempos no papel.

Ah! Não podemos esquecer de falar que o amor será algo bastante forte também nos próximos dias.

Touro - Rei de Copas ♉

Os próximos dias exigirão que você tome decisões certeiras, pois se aproximam resoluções e fechamentos que precisam acontecer. Junto a isso, será um período marcado pela prosperidade no campo profissional e também pela chegada de um amor de onde você menos imagina. Não deixe que o ciúmes tome conta de você.

Gêmeos - Ás de Paus ♊

Este é o momento ideal para expandir a sua criatividade e emoções, além desta carta fazer referência à harmonia e alegria. Junto a isso, esta é a oportunidade perfeita para se empenhar mais em suas metas pessoais e no relacionamento que tanto lutou para conquistar.

Câncer - O Carro ♋

Esteja preparado, pois os tempos que chegam agora são de mudanças tanto em sua vida pessoal quanto profissional, o que exigirá muita paciência, independente do resultado que tiver.

Outro ponto de destaque é que descobrirá que alguém que menos espera dirá que gosta muito de você, o que deve elevar sua autoestima. E, fique atento à sua intuição: se algo te disser que não é o caminho, provavelmente não é.

Leão - A Força ♌

Assim como o signo de Câncer, este também será um período de mudanças para Leão, câmbios estes que são cruciais para o seu futuro. É hora de parar também e olhar para os lados, já que a pessoa que tanto espera no campo amoroso pode estar mais próximo do que imagina.

Virgem - A Rainha de Espadas ♍

A carta do signo de Virgem resgata todo o seu poder e lembra que é momento de tomar decisões, por mais duras que estas possam ser. Analise bem cada detalhe para assim ter clareza do que realmente quer para sua vida. É possível que alguém do seu passado possa aparecer, o que pode mexer com você. Fique esperto!

Libra - A Justiça ♎

É hora de entender que a verdade nem sempre pode ser tão doce como imagina e que embora algumas coisas não te pareçam justas, elas precisam de alguma forma acontecer para que possa refletir sobre. Além disso, não deixe que sua família tome conta de seu relacionamento e decida como deve seguir.

Escorpião - A Morte ♏

Tempos de transformação te esperam nos próximos dias e será a oportunidade perfeita para evoluir. E, além de destravar o cenário econômico, que por um longo período esteve um caos, o amor também será um ponto aparente nos dias que virão.

Sagitário - Valete de Paus ♐

É hora de estar ligado em todos os campos de sua vida e ter em conta que cada passo que tomará ou que já vem planejando terá um impacto em sua vida. Será o momento de refletir sobre as coisas e pensar no que realmente quer.

Capricórnio - A Torre ♑

Os tempos para capricórnio não serão os melhores e é preciso estar atento a cada decisão que irá tomar, principalmente quando falamos de sua vida profissional. É hora também de controlar mais o seu emocional e evitar o ciúmes em excesso.

Aquário - A Estrela ♒

Há muita luz prevista para os próximos dias e será um período bastante próspero em sua vida. Por outro lado, também será um momento de reflexão já que nem tudo sempre é como queremos, não é mesmo? Diante disso saiba que não faz nada mal ceder em alguns aspectos, principalmente no âmbito amoroso.

Peixes - A Lua ♓

É hora de colocar o medo para escanteio e finalmente resolver estes problemas familiares que eram empurrados para debaixo do tapete. Fique atento e não deixe que o passado domine novamente a sua vida.

