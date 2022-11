4 perfumes femininos ideais para presentear alguém no amigo secreto Imagem: Freepik

O final de ano já está aí e neste momento muitos grupos se reúnem para realizar o famoso amigo secreto, também chamado de amigo oculto.

E se na hora do sorteio você tirou alguém que ama perfumes, que tal presenteá-la com mais um para a coleção? Mas é preciso escolher um perfume agradável para todos os gostos. Por isso você confere a seguir 5 perfumes femininos nacionais para dar de presente.

Liz - O Boticário

Um perfume que chama a atenção logo de cara, pois apresenta um designer chamativo e diferente do convencional. Só isso já faz a fragrância ser uma ótima opção de presente, mas o perfume ainda apresenta um ótimo aroma adocicado.

As notas de topo são Laranja, Açafrão e Bergamota. As notas de coração são Íris, Flor de Laranjeira e Rosa Búlgara e as notas de fundo são Baunilha, Mousse de Leite, Vetiver, Patchouli ou Oriza, Sândalo e Fava Tonka.

Lyra - Eudora

Assim como a fragrância anterior, Lyra de Eudora possui um frasco diferenciado, que vai chamar a atenção na prateleira onde for colocado. Também é um perfume adocicado.

LEIA TAMBÉM: 3 perfumes femininos que fogem do padrão, são baratos e fixam o dia inteiro

No topo possui notas de Strawberry Syrup, Mirtilo, Kiwi e Osmanthus. as notas de coração são Jasmim, Flor de Íris, Lírio-do-Vale, Osmanthus e Violeta. Já as notas de fundo são Fava Tonka, Âmbar, Almíscar, Maltol, Sândalo, Cedro e Musgo.

Celebre Sua Força - O Boticário

Para quem está participando de um amigo secreto com um limite de preço ou quem deseja economizar e mesmo assim dar um ótimo presente, essa é a melhor opção da lista pois apresente um bom custo-benefício, porém com uma fixação baixa.

Um pouco mais frutado, o perfume traz notas de Framboesa, Mandarina, Limão Siciliano e Pimenta Preta no topo. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Hedione, Violeta e Jasmim e as notas de fundo são Sândalo, Pralinê, Âmbar e Benjoim.

Lado Rosa - Quem Disse, Berenice?

Também apresenta um bom custo-benefício, mas seu frasco é mais simples e minimalista. Ideal para mulheres que gostam de perfumes mais delicados. Sua fixação é moderada.

As notas de topo são Maçã, Abacaxi, Pimenta Rosa e Bergamota. As notas de coração são Gerânio, Jasmim, Lírio-do-Vale, Flores Brancas e Flor de Cereja e as notas de fundo são Cedro, Âmbar, Fava Tonka, Sândalo e Almíscar.

LEIA MAIS: 4 ótimos perfumes contratipos masculinos para você adquirir