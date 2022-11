Veja a reação de algumas celebridades ao repetirem o look em um mesmo evento

Os tapetes vermelhos são talvez alguns dos eventos mais esperados do ano. E é o momento ideal para celebridades e estilistas explorarem seu lado criativo, cativando o público com seus melhores looks.

Mas, e quando o lookinho tão esperado é o mesmo de uma outra artista participante do evento? Confira algumas situações que a nossa parceira Nueva Mujer divulgou esta semana.

A reação das famosas usando os mesmos vestidos no mesmo evento

Miley Cyrus e Kim Catrall

As duas estrelas de TV se cruzaram no mesmo tapete em 2009, quando se conheceram para promover a sequência de Sex and the City. Ambas levaram com humor e até se fotografaram com o mesmo vestido de lantejoulas de Matthew Williamson.

Mariah Carey e Whitney Houston

As duas cantoras icônicas usaram o mesmo vestido assinado por Vera Wang, no Video Music Awards de 1998. Na época, as cantoras acreditavam que os seus vestidos eram exclusivos, mas no final, acabaram brincando quando se viram. Foi quando elas se apresentaram juntas que Mariah Carey mostrou que a parte de baixo do vestido era diferente da de Whitney.

Jamie Lee Curtis e Sigourney Weaver

A atriz de A Crazy Friday usou o mesmo vestido de Sigourney Weaver, durante a festa de gala para promover o seu filme Otra Vez Tú, em 2010. Tudo acabou sendo uma boa brincadeira que daria o toque especial a um filme onde seus personagens vivem em conflito.

Shakira e P!nk

O MTV Video Music Awards se tornou um dos eventos em que mais ocorreu a situação de celebridades repetindo vestidos. Foi em 2009, quando P!nk e Shakira se encontraram com o mesmo vestido Balmain.

Paris Hilton e Jane Seymour

O vestido de Óscar de la Renta, acabou conquistando o gosto da socialite Paris Hilton e da atriz britânica Jane Seymour. Isso aconteceu durante o almoço anual dos Colegas, e as duas ainda posaram para uma foto juntas.