A confiança pode ter altos e baixos para alguns signos, mas outros acham que elas são quebradas de uma vez e para sempre diante de algumas situações.

Confira os signos que demoram em confiar novamente:

Sagitário

O sagitariano sempre pensa na hipótese da traição ou mudança de planos, mas quando está em uma relação mais estável, ele abdica de muita coisa e uma quebra de confiança pode ser muito dolorosa. Dessa forma, é provável que ele demore em se recuperar da decepção e acreditar de novo, preferindo ser por um tempo aquele que é livre e atende as expectativas.

Capricórnio

O capricorniano leva todos os seus relacionamentos muito a sério e qualquer tipo de quebra de confiança pode deixar ele abalado. Como pensa nas consequências e sabe que algumas ações podem colocar tudo a perder, não consegue entender comportamentos displicentes do outro e teme que muita gente seja assim. É possível que ele coloque algumas barreiras e fique muito desconfiado a qualquer sinal por um tempo.

Aquário

O aquariano teme ser traído porque acredita que as coisas sempre serão diferentes com ele. Se alguém acaba decepcionando-o, é bem provável que seus pensamentos entrem em pane e ele prefira se afastar. Esse medo o deixa mais distante e com medo de se aprofundar nas próximas relações, o deixando na defensiva até mesmo com algumas dinâmicas que nunca demonstraram falta de lealdade.

Peixes

O pisciano pode proteger muito o seu coração, mas também o abre sem medo diante de uma conexão importante. Se for decepcionado, sua confiança pode ser minada e ele acha que é melhor ficar só para não se sujeitar a essa dor de novo. Para realizar um corte nessa energia tende a levar tempo e muitas provas de que a lealdade é realmente possível.

