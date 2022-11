Este retrato peculiar do Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA mostra NGC 1999, uma nebulosa de reflexão na constelação de Órion.

Como detalhado pela NASA, NGC 1999 está a cerca de 1.350 anos-luz da Terra e fica perto da Nebulosa de Órion, a região mais próxima de formação estelar massiva da Terra.

A própria NGC 1999 é uma relíquia da formação estelar recente – é composta de detritos que sobraram da formação de uma estrela recém-nascida.

Assim como a neblina enrolando em torno de um poste de luz, nebulosas de reflexão como NGC 1999 brilham pela luz de uma fonte embutida.

Como detalhado pela NASA, no caso de NGC 1999, esta fonte é a já mencionada estrela recém-nascida V380 Orionis, que é visível no centro desta imagem.

O aspecto mais notável da aparência do NGC 1999, no entanto, é o buraco conspícuo em seu centro, que se assemelha a um buraco de fechadura preto de proporções cósmicas.

NASA divulga novo registro misterioso captado pelo Telescópio Hubble no espaço

Esta imagem foi criada a partir de observações arquivadas da Wide Field Planetary Camera 2 que datam pouco depois da Missão de Manutenção 3A em 1999.

Na época, os astrônomos acreditavam que a mancha escura em NGC 1999 era algo chamado glóbulo de Bok - uma densa e fria nuvem de gás , moléculas e poeira cósmica que apaga a luz de fundo.

No entanto, observações de acompanhamento usando uma coleção de telescópios, incluindo o Observatório Espacial Herschel da ESA, revelaram que a mancha escura é na verdade uma região vazia do espaço.

Ainda de acordo com as informações, a origem desta fenda inexplicável no coração da NGC 1999 permanece desconhecida. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da Agência Espacial Americana