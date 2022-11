Dores no estômago? Pode ser pancreatite! Veja os sintomas

A pancreatite é uma inflamação que ocorre no pâncreas. Ela surge em decorrência ao consumo de álcool. No início, o sintoma pode ser uma espécie de desconforto no estômago, com uma dor na parte superior do abdômen. Mesmo começando como algo simples, caso não haja tratamento adequado, a condição pode causar complicações.

Além do álcool, o tabagismo, distúrbios genéticos, doenças autoimunes e quantidade excessiva de cálcio ou gordura no sangue podem causar a pancreatite.

Sintomas

Tendo duas formas, crônica e aguda, a pancreatite pode aparecer e sumir em alguns dias, durar semanas ou ainda causar a diminuição gradual das funções do pâncreas.

A forma aguda pode ser caracterizada por:

Dor na parte superior do abdômen;

Dor abdominal irradiando para as costas;

Febre;

Pulso rápido;

Náusea e vômito.

Já na forma crônica os sintomas são:

Dor na parte superior do abdômen;

Dor abdominal que piora depois de comer;

Perda de peso sem uma dieta específica para isso;

Fezes oleosas e fétidas (esteatorreia).

Tratamentos

No caso da pancreatite aguda, o tratamento é clínico e requer internação hospitalar e jeju, já que não existe tratamento para a desinflamação do pâncreas. Após a hidratação via soro, a condição tende a regredir.

Na pancreatite crônica é preciso evitar alimentos gordurosos e se alimentar de cereais, raízes, tubérculos e leguminosas. Dependendo da forma, o médico também pode receitar medicamentos para a produção de enzimas.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar doenças. Caso apresente sintomas ou deseja tirar dúvidas, busque um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

