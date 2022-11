Copa do Mundo: psicóloga explica o que nos leva ao hábito de ‘torcer junto’

A Copa do Mundo do Catar começa no próximo dia 20, quando será realizada uma partida entre os anfitriões da casa e o Equador. Já a Seleção Brasileira entra em campo no dia 24, às 16h (horário de Brasília), contra a Sérvia. Com o maior torneio de futebol do planeta se aproximando, a expectativa cresce tanto para os amantes declarados do esporte, assim como para quem nem sempre acompanha os jogos. Mas existe uma explicação para que esse sentimento de “torcer” tome conta de todos quando uma competição grandiosa assim está em andamento?

A psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, Angelita Devequi Rodrigues Traldi, explica que o Brasil tem aspectos peculiares quando se trata da competição e de futebol.

“Somos historicamente reconhecidos no mundo como o país do futebol; e por muito tempo, e mesmo ainda hoje, é muito forte o sonho de muitos meninos brasileiros em ascender socialmente sendo jogadores do esporte. Além disso, o esporte é associado em nossa cultura a superação, um momento de união em que todos estão juntos por um mesmo objetivo. Como o ser humano é um ser essencialmente sociável, a competição acaba sendo como um evento de catarse coletiva”, explica a psicóloga.

Competições fazem com que sentimento de 'torcer junto' sejam intensificados (Ricardo Nogueira-CBF)

Mas não é apenas durante o campeonato mundial de futebol que esse comportamento se repete, em maior ou menor intensidade. Outros eventos importantes como as Olimpíadas e datas comemorativas como o Carnaval, Páscoa, Natal, Ano-Novo e até datas comerciais como a Black Friday movimentam as pessoas.

Em comum, todas elas têm características como atividades e rotinas realizadas coletivamente, além de aspectos emocionais. São datas que costumam nos fazer relembrar momentos e pessoas importantes do passado: um parente que gostava de acompanhar os jogos, um amigo que decorava a casa para torcer, reuniões em família, entre outras situações que podem despertar o desejo de comemorar em grupo com quem temos afinidades.

O comportamento de torcer pode ser comparado, ainda, à tendência que temos em assistir filmes e séries e ler livros que amigos e conhecidos também estão consumindo, por exemplo. “É uma forma de pertencer a um grupo social. Nesse sentido, os álbuns de figurinhas do torneio são um exemplo de atividade coletiva que aproxima e une as pessoas em grupos de pertencimento”, afirma a psicóloga.

