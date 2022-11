Câncer de próstata afeta um a cada seis homens, alerta urologista do HCor; veja sinais da doença

Especialista alerta sobre sinais de alerta do câncer de próstata Imagem: Freepik

Dados do hospital HCor apontam que um a cada seis homens são afetados por câncer de próstata. Essa é a segunda doença maligna mais comum entre o público masculino, ficando atrás apenas do câncer de pele. Apesar desses dados preocupantes, a probabilidade de cura gira em torno de 90% quando a doença é diagnosticada na fase inicial.

Urologista do Hcor, Antonio Corrêa Lopes Neto diz que a idade ideal para iniciar o check-up pode ter uma pequena variação. “Em geral, o recomendado é que homens comecem a realizar os exames a partir dos 50 anos. No entanto, caso haja histórico da doença na família, recomendamos antecipar para 40-45 anos. Da mesma forma, indivíduos da raça negra devem se preocupar mais precocemente também”, orienta.

Para verificar a saúde da próstata, o médico pode solicitar três exames: dosagem do PSA no sangue (um biomarcador de câncer), exame de toque prostático e, eventualmente, ressonância da próstata.

“Habitualmente, a neoplasia de próstata não apresenta sinais em uma fase inicial. Por isso, sempre explicamos para os homens que a ausência de sintomas não exclui a possibilidade de ser portador dessa doença. Apenas com os exames é que poderemos avaliar adequadamente”, alerta o urologista.

Havendo suspeita da doença a partir do check-up realizado, o médico solicita a biópsia da próstata, para verificar se há malignidade e avaliar a melhor conduta para combater o câncer.

“Atualmente, existem excelentes opções de tratamento para todos os estágios da doença. O avanço tecnológico e o melhor conhecimento da anatomia prostática resultaram em cirurgias menos mórbidas, com menores complicações e ótimos resultados oncológicos-funcionais. A radioterapia também passou por uma grande evolução e apresenta bons resultados com poucas complicações. Hoje, também contamos com uma grande variedade de medicamentos eficientes, principalmente para doenças mais avançadas”, explica o especialista.

Novembro é o mês dedicado ao combate ao câncer de próstata (Dreamstime)

Impacto da pandemia

Durante a pandemia de covid-19, houve uma grande redução na realização de exames de rotina, entre eles o de dosagem de PSA no sangue. Na comparação com janeiro a setembro de 2019, o Hcor registrou uma redução de quase 30% em 2020 e de mais de 7% em 2021. Apenas neste ano é que a instituição apresentou um crescimento de cerca de 5%, comparado ao mesmo período de 2019.

“Ao postergar a realização do check-up, aumenta-se a chance de diagnosticar o câncer já em estágio mais avançado. O ideal é que os exames sejam realizados todos os anos, a partir da idade recomendada pelo médico. A coleta do sangue para a dosagem de PSA, por exemplo, pode ser realizada até mesmo na própria residência do paciente”, ressalta Neto.

Sinais de alerta

Ainda que o câncer de próstata não apresente sintomas em estágios iniciais, devido ao atraso na realização de exames ocasionado pela pandemia e ao constrangimento dos homens em realizar o exame de toque, podem ser percebidas algumas alterações.

“Ao notar qualquer mudança é necessário procurar um médico para realizar os exames adequados e descobrir a causa. Quanto antes o problema for diagnosticado, maiores serão as chances de cura e menores serão os impactos na qualidade de vida”, disse o urologista.

Veja os sinais abaixo: