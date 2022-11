4 ótimos perfumes contratipos masculinos para você adquirir

Os perfumes contratipos são aqueles criados baseados em aromas de outras fragrâncias, normalmente importadas e com um custo mais alta. Por isso, algumas empresas se dedicam a criar esses tipos de perfumes que se aproximam pelo cheiro e possuem um valor mais em conta. Confira a seguir 4 perfumes de marcas nacionais diferentes para você conhecer e adicionar à sua coleção indicados pelo youtuber Bruno Silva.

Legend - Valentino Viegas

Segundo o especialista, essa fragrância é inspirada em um dos melhores perfumes cítricos da perfumaria importada, o L’eau D’issey Pour Homme, de Issey Miyake. Mistura acordes amadeirados, cítricos e especiados e uma alta projeção.

As notas olfativas que compõem esse perfume são: Bergamota e Yuzu na saída. Sândalo e Noz-moscada no coração e finalizada com notas de fundo em Almíscar e Âmbar.

Gladius - Nuancielo

Inspirado no perfume de nicho Pegasus, da casa Parfums de Marly, é uma fragrância baladeira e sedutora de alta performance. Sem dúvidas ele vai te render diversos elogios.

LEIA TAMBÉM: Especialista indica 3 ótimos perfumes contratipos masculinos

As notas de topo são Bergamota, Heliotrópio e Cominho. As notas de corpo são Jasmim, Amêndoa Amarga e Lavanda e as nota de fundo são Âmbar, Baunilha e Sândalo.

Lord Town - In The Box

Um dos perfumes mais conhecidos e vendidos da marca é inspirado em Layton, também de Parfums de Marly. Se destaca pela nota de baunilha.

As notas de topo são Maçã, Lavanda, Tangerina e Bergamota. As notas de coração são Gerânio, Violeta e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha, Cardamomo, Madeira Guaiac, Pimenta, Sândalo e Patchouli ou Oriza.

Piacenza Profondo (M482)- Primacial

Inspirado em Acqua Di Giò Profondo, um dos perfumes aquáticos mais cobiçados entre os homens. Possui no topo Notas Oceânicas, Bergamota e Mandarina Verde. No coração Alecrim, Cipreste, Lavanda e Lentisco e as notas de fundo são Minerais, Almíscar, Patchouli ou Oriza e Âmbar.