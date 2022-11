Os signos que são difíceis de namorar

Quando se trata de romances e namoros, alguns signos do zodíaco podem estar na mira de parceiros, mas nem sempre conseguem chegar a ter algo mais sério.

Confira quais são os signos e como isso acontece:

Câncer

Por mais que seja um dos signos que mais gosta de ter um parceiro e amar, o canceriano tende a ter dificuldade em fazer algo ser mais sólido. Sua tendência a querer ter os sentimentos claros e manipular algumas situações, pois sabe como as coisas devem ser no amor, tende a ser vista tóxica e acaba atrapalhando os parceiros que se sentem pressionados.

Gêmeos

O geminiano sempre consegue o que quer, mas nem sempre ele deseja algo mais sério. Apesar da determinação, esse signo não gosta de sentir que baixou a guarda e mostrou para alguém o que ninguém amis conhece. Alguns chegam a ter medo, pois pensam que um parceiro pode interferir não só nos seus outros relacionamentos se não que também em seu sucesso ou personalidade.

Sagitário

Como está constantemente em mudanças e atento a todas as oportunidades para aproveitá-las, o sagitariano adota uma postura mais inconsistente que confunde os parceiros. Seu tempo pode ser curto e facilmente as pessoas sentem que não cabem tanto assim na sua vida. As relações não fluem com facilidade e isso tende a ser um empecilho.

Aquário

O aquariano sente que nem todo mundo foi feito para compreendê-lo e permanecer ao seu lado. Por mais que ame ser admirado e companheiro, quando se trata de namoro, ele arranja desculpas em uma rotina inconsistente ou comportamentos que não está a fim de deixar de lado. Qualquer cobrança pode ser tomada como um alerta de “prisão” e ele permanece na defensiva.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!