O uso de emojis no aplicativo de mensagens WhatsApp é uma febre entre os usuários da plataforma.

Um dos queridinhos dos usuários, é o emoji de ‘polegar para cima’, quarto mais utilizado no ano de 2021.

No entanto, você sabe qual é o significado verdadeiro no aplicativo de mensagens?

O verdadeiro significado do emoji polegar para cima no aplicativo WhatsApp

Este emoji é geralmente usado para expressar aprovação ou elogio, mas também costuma significar ótimo, bom trabalho, como detalhado pelo site Emojiall.

No entanto, deve-se notar que existem diferenças culturais em várias regiões: na África Ocidental, no Oriente Médio, na Rússia e na América do Sul, significa o mesmo que ‘dedo do meio’ na civilização ocidental.

Foto ilustrativa - Freepik - @rawpixel.com

O verdadeiro significado do emoji de olhos fechados com lágrima no app de mensagens

Outro emoji no app de mensagens WhatsApp também conta com significado diferente do esperando: se trata do emoji de ‘olhos fechados com lágrima’.

Esse é um grande exemplo de uso errado de emojis. Muita gente usa este emoji para representar um sintoma de gripe ou resfriado, ou mesmo como um sinal de choro.

A expressão possui o nome oficial de “Rosto com sono”. O desenho aparece em mangás e animes para representar um personagem que está dormindo. Confira:

Jeremy Ortiz (Facebook)

Crédito (Reprodução)

Texto com informações do site Wabetainfo