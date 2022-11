Esta imagem do Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA mostra duas das galáxias no tripleto galáctico Arp 248 – também conhecido como Wild’s Triplet – que fica a cerca de 200 milhões de anos-luz da Terra na constelação de Virgem.

Como detalhado pela NASA, as duas grandes galáxias espirais visíveis nesta imagem – que flanqueiam uma galáxia espiral de fundo menor e não relacionada – parecem conectadas por uma ponte luminosa.

Esse fluxo alongado de estrelas e poeira interestelar é conhecido como cauda de maré e se formou pela atração gravitacional mútua das duas galáxias em primeiro plano.

Esta observação vem de um projeto que investiga duas galerias de galáxias estranhas e maravilhosas.

NASA divulga nova imagem impressionante captada pelo Telescópio Hubble no espaço

Cada coleção contém uma coleção de galáxias espetacularmente peculiares, incluindo galáxias em interação, como Arp 248.

Como detalhado pela NASA, além disso, bem como galáxias espirais de um ou três braços, galáxias com estruturas semelhantes a conchas e uma variedade de outras esquisitices espaciais.

A Advanced Camera for Surveys do Hubble vasculhou essa variedade de galáxias excêntricas em busca de candidatos promissores para futuras observações com o Telescópio Espacial James Webb da NASA/ESA/CSA, o Atacama Large Millimeter/submillimeter Array e o próprio Hubble.

Ainda de acordo com as informações, com a riqueza de objetos astronômicos para estudar no céu noturno, projetos como este, que orientam observações futuras, são um valioso investimento de tempo de observação.

Texto com informações da Agência Espacial Americana