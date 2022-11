Qual a sua verdadeira ideal mental? Se você está curioso para saber, um teste virtual que trouxemos pode te dar uma mãozinha e ajudar a responder este questionamento. Vamos entender melhor?

Como sua tarefa do dia, você deverá analisar a imagem que compartilharemos a seguir e dizer quantos rostos consegue visualizar. A sua resposta trará um importante significado. Preparado?

Faça o teste: o número de rostos que vê na imagem revelará qual é a sua verdadeira idade mental Reprodução - Facebook

Se você viu até 4 rostos…

Saiba que sua idade mental está entre 20 e 25 anos. Tal número ainda evidencia as pessoas que gostam de observar as coisas sempre por um ângulo distinto. E embora alguns desejem o contrário, tal indivíduo tenta evitar ao máximo lugares com muita movimentação e barulho.

Caso tenha notado até 7 rostos…

Então, podemos dizer que a sua mente tem a idade entre 25 e 30 anos. Em linhas gerais, transmite aqueles que amam a simplicidade e evitam de todas as formas as coisas que podem complicar a sua vida, isso nos mais variados aspectos, incluindo no ambiente romântico. Junto a isso, é alguém que tem um círculo social pequeno.

Agora, se chegou a encontrar até 10 rostos…

A sua mente tem entre 30 e 40 anos. Prezando na maioria das vezes por algo mais “tradicional”, tal número evidencia também aqueles em que os demais podem confiar. Inclusive, é alguém que as pessoas geralmente procuram para obter conselhos, já que a consideram bastante madura.

Caso tenha visualizado 13 rostos, que é o número máximo possível…

A sua idade mental é de uma criança, ingênua, simples e bastante amável.

Faça o teste: o número de rostos que vê na imagem revelará qual é a sua verdadeira idade mental Reprodução - Facebook

Com informações do portal Depor.

+ Confira mais alguns testes e desafios de nosso site: