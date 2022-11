3 perfumes femininos que fogem do padrão, são baratos e fixam o dia inteiro

Você costuma colecionar perfumes? Se a resposta for sim, provavelmente você espera os melhores momentos, como as promoções, para adicionar uma fragrância ao seu acervo, correto? E se você soubesse que existem fragrâncias com um bom custo-benefício e com alta fixação? É exatamente isso que você vai conferir a seguir. Veja 3 perfumes nacionais baratos e que fixam por horas.

Hello Hello by Nah Cardoso - Ciclo Cosméticos

Hello Hello é um perfume totalmente doce, por isso seu uso exclusivo é noturno e para quem é chamada de ‘formiguinha’.

Ele até traz notas frutais, como as notas de Frutas Secas, Tangerina e Laranja no topo. Mas o seu coração traz notas de Mel, Rosa, Flor de Laranjeira, Jasmim e Tuberosa, misturando flores e doce e as as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Cashmeran, Avelã e Almíscar.

Secret Buttergly Collection - Delikad

Seu frasco já traduz a proposta do perfume: uma fragrância indispensável para quem gosta de cereja e quem não abre mão de um aroma floral.

As notas de topo são Cereja, Ameixa, Amêndoa e Mandarina. As notas de coração são Gardênia, Orquídea, Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Baunilha.

Luiza Brunet Poderosa - Avon

Sem dúvidas esse é um dos perfumes mais famosos da marca. A procura se dá tanto pelo bom custo-benefício quanto pelo aroma, um floral frutado com um aroma de chocolate que chama a atenção.

A nota de topo é Magnólia. A nota de coração é Trufa de Chocolate Branco e a nota de fundo é Sândalo Australiano.

