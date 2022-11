3 melhores perfumes masculinos do O Boticário para você adquirir Imagem: reprodução Instagram (@oboticario)

O Boticário é uma das marcas nacionais de perfumes e cosméticos mais conhecidas entre os brasileiros. Entre as fragrâncias, algumas delas se destacam e se transformam em aromas icônicos. Veja a seguir.

Malbec

Um clássico é um clássico e se você nunca teve um Malbec na sua coleção, está perdendo tempo. Sua fama se dá pelo clássico aroma amadeirado, um dos preferidos entre os homens. Malbec Tradicional foi lançado em 2004, mas diversas versões foram feitas em seguida.

As notas de topo são Cedro da Virgínia, Incenso, Pimenta, Lima, Mandarina, Cassis, Limão de Amalfi, Bergamota, Folha de Violeta e Cardamomo. As notas de coração são Cedro, Patchouli ou Oriza e Sândalo e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Âmbar, Benjoim e Almíscar.

Insensatez

Ainda mais antigo que o Malbec, Insensatez foi lançado em 1995 e é feito para quem gosta de fragrâncias frescas e discretas.

As notas de topo são Bergamota, Abacaxi, Tangerina e Mamão Papaia. As notas de coração são Chá, Jasmim, Violeta, Lírio-do-Vale e Tintura de Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Notas Amadeiradas e Musgo de Carvalho.

Quasar Graffiti

Essa também é uma linha extensa e querida pelos homens. Entre as fragrâncias, se destacam o Quasar Ice, Quasar Brave e o Quasar Graffiti, escolhido para compor a lista. Possui notas aromáticas verdes e cítricas.

As notas de topo são Hortelã, Abacaxi e Bergamota. As notas de coração são Notas Amadeiradas, Cardamomo, Lírio-do-Vale, Cravo-da-Índia, Gerânio e Licor e as notas de fundo são Sândalo, Âmbar, Almíscar, Baunilha e Patchouli ou Oriza.

