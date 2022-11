Skincare: 9 tratamentos naturais para se livrar da acne no bumbum

A acne pode ser desconfortável, não importa onde ela se forme em seu corpo. E, infelizmente, sua bunda não está imune a desses incômodos inchaços vermelhos.

Para começar, você pode encontrar algum consolo no fato de que esses inchaços vermelhos ou cheios de pus em seu traseiro não são realmente “acne” em si. Pelo menos, não do mesmo tipo da que se forma em seu rosto e também se diferencia na forma como é tratada. Confira alguns tratamentos que a Healthline compartilhou para ajudar com o tratamento.

Aqui estão nove tratamentos naturais para ajudar a foliculite ou espinhas no bumbum

1. Lave regularmente

Uma das melhores maneiras de prevenir a acne no bumbum é tomar banho regularmente com um sabonete antibacteriano de alta qualidade. Se você é propensa a acne nas costas, pode descobrir que lavar a pele uma vez pela manhã e uma vez à noite ajuda a reduzir as espinhas, limpando a sujeira e o acúmulo de bactérias do suor.

2. Use roupas folgadas

“Normalmente, as bactérias ficam na pele, mas roupas justas podem esfregar as bactérias de volta nos poros, causando erupções”, disse o Dr. David E. Bank, dermatologista certificado pelo conselho, professor clínico assistente de dermatologia na Columbia Presbyterian Medical Center, e fundador e diretor do Centro de Dermatologia, Cirurgia Cosmética e Laser em Mt. Kisco, Nova York.

Você pode considerar fazer uma pausa na legging ou jeans skinny e utilizar calças mais soltas e mais respiráveis. Escolha roupas, especialmente roupas íntimas, feitas de algodão natural, se puder.

3. Sente-se em uma toalha quente

Sentar-se em uma toalha quente pode ser calmante, ajudar a abrir os poros e retirar algumas bactérias e pus.

Molhe um pano com água morna, mas não muito quente. Delicadamente, coloque o pano úmido sobre a área em sua bunda que está tendo um surto de espinhas. Você também pode tomar um banho quente ou usar um banho de assento.

4. Óleo da melaleuca

O óleo de melaleuca vem das folhas de uma árvore australiana. Tem sido usado para tratar diferentes infecções de pele e feridas por muitos anos. Dr. Bank recomenda o óleo da árvore do chá como uma opção porque tem propriedades antibacterianas.

Estudos descobriram que o óleo também tem propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a tratar a acne. Um pequeno estudo de 2017 descobriu que a aplicação de óleo de melaleuca no rosto por 12 semanas melhorou significativamente a acne leve a moderada, sem efeitos colaterais graves.

Nenhum estudo mediu especificamente a eficácia do óleo para espinhas no bumbum.

5. Evite amaciantes

A pele de algumas pessoas pode ser sensível a diferentes tecidos ou produtos de lavanderia. É por isso que a maioria das marcas de sabão em pó tem uma versão hipoalergênica.

Se você suspeitar que um detergente, um amaciante de roupas ou um tipo de lençol de secagem podem estar causando problemas, você pode se beneficiar de mudar para algo sem corantes ou pular certos produtos completamente.

6. Use cremes de zinco

Uma revisão de estudos de 2020 descobriu que pessoas com acne têm níveis significativamente mais baixos de zinco no sangue do que pessoas sem acne.

7. Tome banho depois de um treino

Deixar o suor e a sujeira na pele depois de um treino pode ser um grande contribuinte para a acne e espinhas nas nádegas. Certifique-se de entrar no chuveiro o mais rápido possível após uma sessão de suor. Se você estiver usando calças de treino apertadas, o banho é ainda mais importante.

É importante também lavar as roupas de treino após cada uso.

8. Esfolie a área

Esfoliar a pele e mesmo lavar o bumbum com bucha vegetal, nos ajuda nos livrarmos das células mortas da pele e da sujeira que podem contribuir para folículos entupidos e infecções. Não exagere, pois esfoliar demais pode machucar a pele.

9. Solução de água salgada

Espinhas se desenvolvem quando um poro da pele é infectado, levando a vermelhidão e pus. A água salgada tem propriedades antimicrobianas, portanto, em teoria, tratar a pele com água salgada pode reduzir o desenvolvimento de espinhas.

Se você quiser usar água salgada, pode tentar misturar cerca de 1 colher de chá de sal com 2 xícaras de água e aplicar a solução com um pano morno.

O que não fazer se tiver espinhas no bumbum

É importante evitar estourar espinhas, pois pode deixar cicatrizes e pode permitir a entrada de bactérias na ferida, o que o coloca em risco de desenvolver uma infecção. Da mesma forma, também é uma boa ideia evitar cutucá-las.

Se você esfoliar a pele do bumbum, é melhor evitar a tentação de esfregar a pele, á que pode levar ao aumento da irritação.