Relacionamento: 3 formas de sair da relação casual e entrar para o compromisso sério

O relacionamento casual é algo comum na vida de muitas pessoas. No início, não há aquela vontade de se comprometer, pois ambos seguem apenas aproveitando a presença um do outro, mas sem estabelecer limites na vida amorosa.

Pela comodidade e despreocupação em estar ligado a alguém, o envolvimento casual é sinônimo de liberdade para muitos. Contudo, é possível apaixonar-se nesse meio tempo a ponto de surgir o desejo de um compromisso sério.

É necessário entender que a evolução desse estágio para o relacionamento sério é algo completamente normal. Tudo começa a partir da vontade dos dois em permanecer fielmente, sem a intervenção de terceiros.

Contudo, será difícil avançar com a relação se o desejo partir apenas de uma pessoa. Quando existe esse tipo de desacordo, alguém sai facilmente com o coração partido. Extraído do portal Nueva Mujer, abaixo você confere como sair do casual para o compromisso sério.

Saindo da relação informal para a sólida

1 – Não alimente ilusões

É importante não imprimir ilusões e expectativas quando o outro não apresenta as mesmas iniciativas.

“Quando um dos dois tem expectativas de prolongar, aprofundar o vínculo ou procurar um parceiro apaixonado, essa pessoa investe mais no contato do que a outra. E como em geral não se fala dessas expectativas, eles tentam fingir que os dois estão jogando o mesmo jogo”, alerta a especialista Beatriz Literat.

Casos as ilusões não sejam bloqueadas, você pode acabar se ferindo. Fale honestamente sobre o que sente e pensa, pois só assim será possível entender como a outra parte reage.

2 – Se questione

Antes de dar o passo, pergunte-se se realmente é isso que você quer: “Você está se divertindo com isso? Você está de bom humor quando ele está com você? Você se sente bem quando ele vai para casa e você fica sozinho? Ele te respeita? Essas são algumas perguntas que você pode se fazer”, aconselha a especialista.

3 – Dê pequenos passos

Caso seja correspondido pela paquera, demonstre interesse e passe a se envolver de forma mais séria.

Dê pequenos passos, como ir a encontros sem sexo, até a hora de conhecer a família um do outro. Seja realista e paciente e amigo.