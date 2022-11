Rebeca Andrade vence Mundial de Ginástica e apresentação viraliza

A ginasta Rebeca Andrade está viralizando nas redes sociais, após conquistar a medalha de ouro no Mundial de Ginástica. O campeonato foi disputado em Liverpool, no Reino Unido.

A conquista é um feito inédito para qualquer ginasta brasileiro: Rebeca é a primeira a ganhar o ouro na prova individual geral.

Pelas redes sociais, internautas celebraram o nome da atleta, que esteve entre os mais comentados no Twitter nesta sexta-feira (4).

“Pela 1ª vez na história, a melhor ginasta do mundo é brasileira!!! Rebeca Andrade levou o ouro no individual geral do Campeonato Mundial de Ginástica Artística. Esta categoria indica a ginasta mais completa do planeta e é a prova mais importante da competição. Orgulho”, declarou o jornalista esportivo Erick Krominski.

Orgulho 💚💛! pic.twitter.com/3TxSC2FZIZ — Erick Krominski (@EKrominski) November 3, 2022

“Magnífica! Melhor do mundo! Rebeca Andrade inspiração! Parabéns! Braba demais!”, comemorou a skatista Rayssa Leal, que junto com Rebeca Andrade foi uma das estrelas da delegação olímpica brasileira durante Tóquio 2020, no ano passado.

“Parabéns!”, postou o presidente eleito Lula, adicionando a hashtag “orgulho do Brasil”.

“Ainda dá tempo de dizer que a Rebeca Andrade é maravilhosa e um orgulho pra essa país??? Tão lindo te ver inspirando meninas, tão lindo te ver trazer esperança pra todos nós…. você é incrível! Nossa campeã!”, orgulhou-se a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank.

Go, Rebeca, Go!!!! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/67P7vysewR — Giovanna Ewbank (@gioewbank) November 4, 2022

Veja reação de outros internautas:

A REBECA ANDRADE sendo ovacionada na hora de receber a medalha, ELA É A MAIOOOOOR#GinasticaNoSportv pic.twitter.com/YMzsY7Q2Fr — esmeralda🌼 (@beggincomentss) November 3, 2022

Chegou como favorita e sustentou REBECA ANDRADE campeã mundial do individual geral pic.twitter.com/7OiyETcyOC — Jhow (@LACREEE2) November 3, 2022

Por Daiane dos Santos, por Danielle Hypolito, por Jade Barbosa e muitas outras que vieram antes.

Rebeca Andrade solta o baile de favela e lava alma desse Brasil!!

Campeã MUNDIAL!! #GinasticaNoSporTV pic.twitter.com/2bLuf1B2RJ — O fã da Garay, Luan Thierre (@luanthierre) November 3, 2022

Nos Jogos de Tóquio do ano passado, a atleta também já tinha feito história, ao conquistar o ouro olímpico na ginástica artística para o Brasil pela primeira vez.

No campeonato mundial, o Brasil só tinha vencido em finais de aparelho. Rebeca já ganhou no salto anteriormente e ainda tiveram as medalhas para Daiane dos Santos e Diego Hypólito no solo e Arthur Zanetti nas argolas.

