Perfumes nacionais ‘bombas’, que fixam e projetam muito

Os perfumes fazem parte do dia-a-dia de muitas pessoas e os aromas possuem o poder de demonstrar muito das características de quem usa.

Se você é uma pessoa intensa e que gosta de chamar a atenção no ambiente, por exemplo, provavelmente suas fragrâncias favoritas são aquelas que projetam à distância. E se você está afim de conhecer mais perfumes desse estilo, confira a lista a seguir com os perfumes femininos nacionais ‘bombinhas’, que fixam e projetam muito, segundo a youtuber Mayara Regina, do canal Conversa Perfumada.

Intense

Este é um perfume doce e intenso, como o próprio nome diz. Se destaca pelo acorde de framboesa e, segundo a apresentadora do canal, seu aroma lembra o de maquiagem e de mulher arrumada. Poucas borrifadas já bastam para o cheiro tomar conta do ambiente.

As notas de topo são Framboesa, Toranja, Laranja, Mandarina Brasileira, Bergamota e Folha de Bambú. As notas de coração são Osmanthus, Madressilva, Pera, Jasmim Falso, Lírio-do-Vale e Lótus e as notas de fundo são Âmbar, Fava Tonka, Baunilha, Cedro, Sândalo, Madeira de Cashmere e Almíscar.

Coffee Woman Seduction

Outro perfume da mesma marca e que pertence à uma das linhas mais famosas. Também é uma fragrância adocicada e de alta fixação.

As notas de topo são Lichia, Kiwi e Marmelo. As notas de coração são Chocolate Branco, Cupcake, Ameixa e Jasmim e as notas de fundo são Café, Almíscar, Notas Amadeiradas e Raíz de Orris ou Lírio Florentino.

Linda

Saindo dos adocicados, este é um perfume floral branco. Também possui alta fixação.

As notas de topo são Folha de Violeta, Bergamota, Toranja e Bambú. As notas de coração são Gardênia, Pimenta Rosa, Jasmim, Anis, Tiaré, Bagas Vermelhas, Framboesa e Frésia e as notas de fundo são Almíscar, Fava Tonka, Sândalo, Âmbar, Benjoim e Cedro da Virgínia.