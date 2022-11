Os signos que reagem a qualquer traição

Reprodução - Someone Great (Netflix)

Seja na amizade ou no amor, alguns signos do zodíaco não conseguem se conter com o assunto é traição e logo arrumaram uma forma de reagir a essa quebra de confiança.

Confira quais são e como isso:

Áries

O ariano nunca levará uma traição de forma leve, mesmo que ela tenha sido descoberta muito depois ou acontecido em tempos ruins. Eles buscam todas as respostas e tentam compreender o que aconteceu, mas seu coração se partirá e eles podem buscar, mais cedo ou mais tarde, uma forma de dar o troco nessa situação.

Câncer

O canceriano considera os altos e baixos de um relacionamento, mas a traição nunca é o caminho para eles. Este signo pode até tentar dar volta na página, mas ao descobrir tudo, sentirá uma grande desestabilização emocional. Em algum momento, ele sentirá que pode ferir da mesma maneira que fizeram com ele e agirá sem pensar tanto nas consequências para o outro.

Leão

O leonino espera lealdade e, por mais que compreenda os motivos da outra pessoa, ele condenará ao máximo a coragem que o outro teve ao fazer isso. Seu primeiro passo pode ser entrar em conversas acaloradas e dramáticas, mas que o ajudam a dispersar a energia de revolta que toma o peito. Em seguida, ele mudará de ideia sobre continuar para baixo e pode devolver de alguma maneira que realmente afete o outro.

Escorpião

O escorpiano tomará a traição como uma das maiores demonstrações de desonestidade e quebra de confiança. Ele pode até ouvir o que o outro tem a dizer e ir atrás para descobrir detalhes sórdidos, mas isso só aumentará ainda mais a sua revolta. Como já aconteceu, ele se lamentará e agirá para se vingar se isso for possível, tudo ao mesmo tempo. Para eles, dar o troco é mais honesto do que carregar a mágoa sozinhos.

