Deixar uma conversa mais interativa é sempre importante. Com isso, o uso de emojis no aplicativo de mensagens WhatsApp é uma febre entre os usuários da plataforma.

É possível expressar sentimentos e inúmeras outras ações. Contudo, alguns emojis contam com um significado mais amplo, como é o caso do rosto derretido no app.

O significado ‘misterioso’ do emoji de ‘rosto derretido’ no app WhatsApp

Neste emoji, os olhos e a boca deslizam pelo rosto, mas ainda mantêm um sorriso distorcido. Gerando um efeito diferente, essa qualidade empresta esse emoji ao sarcasmo.

Como detalhado pela página especializada Emojipedia, o emoji pode ser usado literalmente para falar sobre calor extremo.

Além disso, também pode ser usado metaforicamente para falar sobre constrangimento, vergonha ou uma sensação de pavor que afunda lentamente.

Crédito (Reprodução)

O verdadeiro significado do emoji de olhos fechados com lágrima no app de mensagens

Outro emoji no app de mensagens WhatsApp também conta com significado diferente do esperando: se trata do emoji de 0olhos fechados com lágrima’.

Esse é um grande exemplo de uso errado de emojis. Muita gente usa este emoji para representar um sintoma de gripe ou resfriado, ou mesmo como um sinal de choro.

A expressão possui o nome oficial de “Rosto com sono”. O desenho aparece em mangás e animes para representar um personagem que está dormindo. Confira:

Crédito (Reprodução)

Texto com informações do site Wabetainfo