O que fazer se você e o seu parceiro quiserem sexo em horários diferentes do dia?

As relações são complexas em todos os sentidos e na hora do sexo não seria diferente. Afinal, quem nunca experimentou a sensação de querer fazer amor e seu parceiro virar para o lado e dizer que não está com vontade? Isso ocorre geralmente em relacionamentos mais longos.

De acordo com o Metro UK, biologicamente falando, os homens costumam ter o desejo por sexo pela manhã, principalmente entre às 6h e às 9h, quando os níveis de testosterona estão mais altos. Já as mulheres preferem o horário das 23h às 2h da manhã.

A especialista em relacionamentos, Sarah Louise Ryan, diz que é possível seguir algumas medidas para se reconectar com o parceiro. “Naturalmente, nos relacionamentos, haverá momentos em que ambas as pessoas desejam sexo e a outra não, e isso vem de muitos fatores ao redor da vida que podem nos distrair da conexão ou nos fazer sentir desconectados do desejo sexual”, explica.

Ela diz que a falta de libido ocorre por diversos fatores, como estresse, o convívio e outras causas externas. Por isso, é preciso pensar outras maneiras de esquentar a relação e a vontade.

Uma das dicas principais é começar o sexo de forma diferente, sentindo o corpo, acariciando, antes mesmo da penetração. “Pode ser pequenos toques, como segurar a mão de sua pessoa por baixo da mesa ao jantar em casa, ou gestos maiores, como juntar-se a eles no chuveiro pela manhã. Podem ser beijos ao longo do dia, não apenas nos lábios, mas no pescoço, nas costas ou no corpo, apenas para dizer olá”.

Outras dicas são fazer sexo em lugares ou cômodos diferentes para fugir da rotina, passar um tempo separados e experimentar o amor amor próprio.

“Para sermos felizes com nossos parceiros temos que ser felizes com nós mesmos e isso vem de conectar mente, corpo e alma com nossos desejos e necessidades”, finaliza Sarah.

