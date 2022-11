NASA divulga nova ‘imagem reveladora’ captada pelo Observatório Swift no espaço; confira registro

O telescópio do Observatório Neil Gehrels Swift da Agência Espacial Americana (NASA) e vários outros telescópios de raios-X observaram uma das estrelas de nêutrons ou pulsares rotativas mais extremas – já detectadas.

Como detalhado pela NASA, a detecção ocorreu no ano de 2016. O Observatório Swift (um aceno para Taylor Swift) ajuda a detectar explosões de raios gama – grandes pulsos de radiação gama que se formam quando uma estrela massiva colapsa, criando um buraco negro – usando luz óptica, ultravioleta e de raios-X.

NASA divulga nova ‘imagem reveladora’ captada pelo Observatório Swift no espaço

Esta imagem impressionante composta mostra os restos de uma supernova, a cerca de 9.000 anos-luz do nosso planeta, em três bandas de raios-X.

As bandas foram detectadas pelo Observatório de Raios-X Chandra da NASA, com raios-X de baixa energia em vermelho, médio em verde e o mais alto em azul.

“O espaço em branco tão preto quanto #Midnights é pontilhado de minúsculas estrelas brancas na imagem”, descreveu a NASA em relação ao novo álbum de música.

Ainda de acordo com as informações, a explosão se parece com um labirinto rodopiante de cores azul, verde, amarelo, roxo e vermelho compõe o centro da foto ao redor da estrela de nêutrons em azul brilhante. Confira registro:

Texto com informações da Agência Espacial Americana