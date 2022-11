Hoje é dia do ‘Sex Toys Day’: empresa distribui 5 mil vibradores de graça

Duas marcas brasileiras resolveram aderir ao ‘Sex Toys Day”, dia criado por empresas americanas do mercado erótico, e resolveram fazer uma campanha inusitada. A sex shop Exclusiva Sex, de São Paulo, e a Fiamor, em Feira de Santana, na Bahia, vão distribuir no total cinco mil ‘brinquedinhos’ gratuitamente.

Para participar, basta fazer seu cadastro pelo site das empresas, aqui em SP e na Bahia e esperar. Os cadastros aprovados receberão um código para retirar presencialmente o sex toy em uma das lojas físicas autorizadas. A promoção, no entanto, está restrita a um vibrador por CPF e a pessoa que se cadastrar deve ser maior de 18 anos.

O felizardo ganhador ou ganhadora do vibrador modelo golfinho, que segundo a Exclusiva Sex “tem potencial para acariciar o clitóris e chegar ao ponto G”, poderá até escolher a cor que mais lhe agradar.

“Me sinto a fada-madrinha dos orgasmos”, disse a diretoria e sócia da Exclusiva Sex, Camila Gentile. “Tive a ideia de presentear as pessoas com vibradores para levar bem-estar e felicidade. As mulheres andam muito tensas com o ciclo da nossa idade, menopausa, ressecamento vaginal, dores íntimas e perda de libido”, disse.

SEX TOY DAY

O Sex Toy Day nasceu em 2010 para promover e apoiar o uso de brinquedos sexuais. Foi idealizado por um grupo de empresas de produtos eróticos, MyPleasure, Sex Emily, Wet Lubricants e Devine Toys e o dia 4 foi escolhido para ser a data oficial da celebração.

Um estudo publicado na revista científica The Journal of Urology por pesquisadores do Cedar-Sinai Medical Center, nos Estados Unidos, conclui que o uso regular de vibradores pode gerar benefícios medicinais como a redução da dor vulvar, tratamento da incontinência urinária e o estímulo da saúde do assoalho pélvico.