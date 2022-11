Candidíase genital: veja os sintomas, as causas e como tratar Imagem: Freepik

A candidíase genital é um tipo de infecção causada pelo fungo Candida albicans. Em 2020, números do Ibope mostravam que 52% das mulheres já foram diagnosticadas com candidíase ao menos uma vez na vida no Brasil. Sendo uma doença bem comum, ela pode atingir 3 a cada 4 mulheres e seus principais sintomas são coceira, vermelhidão e corrimento esbranquiçado.

Mesmo o número mostrando que a condição é mais comum entre as mulheres, ela também afeta os homens, principalmente quando o sistema imunológico está fraco, causando a multiplicação em excesso na região genital. Após verificado o sintomas, os médicos, ginecologista ou urologista, podem indicar o uso de remédios ou pomadas para aliviar o fungo.

De acordo com o site Tua Saúde, especializado em medicina, os principais sintomas da candidíase genital, além da coceira, vermelhidão e corrimento, são:

Inchaço na região genital;

Sensação de ardor genital;

Dor ou desconforto ao urinar;

Dor ou ardência durante o contato íntimo.

O corrimento ocorre somente entre as mulheres, enquanto os homens costumam apresentar placas vermelhas ou brancas no pênis e ressecamento de pele.

A candidíase ainda pode aparecer em outras partes do corpo, como pele e boca, e ainda no intestino.

Causas

O fungo Candida albicans está presente de forma natural na região genital, contudo situações externas ou internas podem infeccionar o local. Os fatores mais comuns são:

Uso frequente de remédios como antibióticos, anticoncepcionais e corticoides;

Gravidez;

Período menstrual;

Doenças como diabetes, AIDS, HPV e lúpus, que deixam sistema imune mais fraco;

Uso frequente de roupas apertadas ou molhadas;

Excesso de higiene íntima (mais de 2 vezes ao dia) e usar absorvente por mais de 3 horas seguidas.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar doenças. Caso apresente sintomas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um profissional.

