4 síndromes com nomes inspirados em personagens

Você já ouviu falar da Síndrome do Peter Pan? Ela explica um indivíduo que se recusa a crescer, ter responsabilidades, etc. O nome faz uma referência ao personagem Peter Pan, levado à Terra do Nunca, onde as crianças não crescem.

Assim como esta síndrome, existem outras que também possuem o nome que faz referência a algum personagem, seja da literatura aos filmes. Elas geralmente possuem o nome do personagem pois às características e personalidades que a condição apresenta são parecidas com as atitudes dele. Confira algumas delas a seguir.

Síndrome de Poliana

A síndrome de Poliana é aquela em que um indivíduo possui excesso de otimismo e sempre enxerga o lado bom das coisas. O nome foi inspirado no personagem criado por Eleanor H. Porter em um romance publicado em 1913. Na história, a garota busca ser feliz independentemente da situação.

Síndrome de Huckleberry Finn

Esta síndrome não é tão conhecida como a anterior. Ela explica o passado de alguém que teve uma criação ruim, seja negligenciada por um pai agressivo ou pelo abandono de uma mãe, por exemplo. Ela também explica a sensação de vazio existencial e a eterna busca por felicidade. O nome foi baseado no livro ‘As Aventuras de Huckleberry Finn’, publicado por Mark Twain em 1884. Na história o personagem teve uma infância infeliz sem mãe e com um pai que não se importava. Sendo assim, ele se desenvolveu fugindo de obrigações.

Síndrome de Cinderela

Um dos personagens mais conhecidos dos contos. Complexo ou Síndrome de Cinderela é uma condição psicológica que impede as mulheres de conquistarem independência em virtude do medo, causado por uma infância onde ela sempre foi dependente de alguém, principalmente homens. O nome é baseado no clássico conto de 1697, adaptado pela Disney e se tornando um dos maiores sucessos da marca. Na história, a Cinderela conhece um príncipe que a salva de todo o mal e sofrimento vivido em casa.

Síndrome de Rapunzel

Também inspirado em um personagem muito conhecido, a síndrome explica a condição rara em que o individuo diagnosticado não consegue parar de arrancar os próprios cabelos, chamado de tricofagia. Além de arrancar, os pacientes costumam engolir os fios. No conto em que o nome foi baseado, a personagem principal Rapunzel vivia numa torre e possuía cabelos muito longos, que foram utilizados para um príncipe subir e eles fugirem.

