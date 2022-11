Tarot: como será a vida amorosa de cada signo nesta primeira semana de novembro

Já que chegamos a um mês novo, para iniciá-lo da melhor forma, bora conferir quais são as previsões para cada signo de acordo com o tarot? As leituras e cartas que você verá a seguir fazem referência à primeira semana do mês de novembro.

♈ Áries - A Força

Antes de mais nada, é importante entender que nem sempre um relacionamento será fácil e que na maioria das vezes é preciso ter paciência e este é justamente o dilema que vem enfrentando neste momento. É necessário parar e ter uma conversa e que cada um ceda um pouco de si para que juntos possam avançar.

♉ Touro - O Carro

Por estar há bastante tempo só, talvez não tenha percebido que há alguém ao seu redor que quer algo além de amizade. É hora de se abrir e deixar conquistar para viver o grande amor que tanto deseja.

♊ Gêmeos - A Estrela

A carta evidencia um momento bastante positivo para a vida em casal. Você deve apenas desfrutar de tal situação e, caso ainda não esteja, esta é a hora perfeita para apostar em um relacionamento mais sério.

♋ Câncer - A Roda da Fortuna

Você está em uma mudança constante em sua vida pessoal, o que tem impedido que os demais se aproximem. É hora deixar o passado de vez para trás e assim seguir para encontrar o amor que tanto espera.

♌ Leão - Rainha de Copas

O amor está mais próximo do que imagina, mas a vida profissional tem roubado a sua atenção. É hora de prestar mais atenção ao seu redor, porque há alguém bastante interessado em você.

♍ Virgem - A Temperança

Esta carta traz um convite para que você possa refletir que talvez esteja sendo injusto com seu companheiro. É hora de se abrir mais e deixar que o coração tome um pouco do lugar nas suas decisões.

♎ Libra - O Hierofante

Você e o crush estão quase se decidindo sobre firmar um relacionamento sério. Esta é a hora exata, basta apenas que ajustem algumas pequenas diferenças.

♏ Escorpião - Rainha de Paus

Guardar tudo para você pode ser um grande problema e acabar afetando o seu relacionamento no futuro. Vocês se dedicaram tanto para que desse certo, então está na hora de ser sincero e dizer o que não te agrada.

♐ Sagitário - Os Amantes

É melhor se preparar, pois o amor está chegando em sua vida e vai vir com tudo! Você pode encontrar finalmente a sua alma gêmea, então não a deixe passar.

♑ Capricórnio - A Imperatriz

A carta indica uma possível gravidez, se é que já não está, uma notícia que a deve unir ainda mais com seu parceiro. É um momento de bastante positividade e harmonia entre o casal.

♒ Aquário - Ás de Copas

Você viveu por bastante tempo presa no passado e agora é o momento de se desprender de vez e aproveitar o amor do presente. Desfrute este instante e esta pessoa.

♓ Peixes - A Lua

É um momento confuso e de muita ansiedade e você não está seguro sobre o que esta pessoa realmente quer. Dê você então o primeiro passo, para ver o que realmente qual desfecho terá.

Com Nueva Mujer.