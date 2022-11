Rihanna escolheu uma figura polêmica para estrelar o próximo desfile da sua marca

Rihanna escolheu um astro de Hollywood e uma figura controversa para estrelar seu próximo desfile de moda Savage x Fenty, com Johnny Depp pronto para uma participação especial. Um representante confirmou ao Metro.co.uk que o ator fará uma aparição.

A cantora de Lift Me Up fará sua quarta apresentação de moda nesta sexta-feira no Amazon Prime Video, estrelando modelos como Cara Delevingne e Irina Shayk desfilando pela passarela vestindo suas últimas coleções de lingerie.

Como já falamos aqui, as apresentações musicais terão de Anitta à Burna Boy. Mas Rihanna tem uma grande surpresa reservada: o ator de Piratas do Caribe, Johnny Depp, é um convidado especial, mas não estará na passarela.

Em vez disso, ele será o centro das atenções como um dos momentos de ‘estrela’ do programa, que já viu Cindy Crawford e Erykah Badu como participações especiais. Johnny, 59, também será o primeiro homem na história de Savage x Fenty a assumir o papel.

Conforme relatado pelo TMZ, Rihanna, 34, e sua equipe entraram em contato com Johnny para convidá-lo a participar e ele ficou emocionado em dizer sim.

O envolvimento de Johnny dividiu os fãs da cantora pop de seu controverso julgamento por difamação contra a ex-esposa Amber Heard durante o verão.

O ator de Edward Mãos de Tesoura processou a atriz alegando que ela o difamou com um editorial que ela escreveu para o The Washington Post em 2018 o acusando de abuso doméstico.

Ele não foi nomeado na peça, mas a equipe jurídica da estrela argumentou que sugeria que ele era o parceiro que era física e emocionalmente abusivo em relação a ela.

That Savage X Fenty one...#SAVAGEXFENTYSHOW VOL. 4

11.09.2022

Only on Prime Video. pic.twitter.com/oaLhYy5iiS — Prime Video (@PrimeVideo) November 3, 2022

Reagindo aos relatos de seu envolvimento no programa, um fã twittou: ‘Rihanna não pode estar falando sério? com todos esses homens lindos e sem problemas em hollywood, e Johnny Depp é o que mais atrai você?’

Desde sua vitória, Johnny mal parou de trabalhar depois de embarcar em uma turnê com Jeff Beck durante o verão e lançar um álbum com o músico, enquanto ele também deve se reunir com sua própria banda Hollywood Vampires no próximo ano.