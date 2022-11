Perfumes masculinos nacionais que parecem importados

Sim, é possível encontrar no Brasil perfumes com alta qualidade. Seja em virtude da performance, como a fixação e a projeção, ou das qualidades das notas, as fragrâncias a seguir são ‘ponta de linha’ e brigam de igual com perfumes importados.

The Blend Cardamom - O Boticário

Esse não é um perfume para qualquer pessoa. Possui a nota de cardamomo bem presente, o que pode ser negativo para alguns homens. Ideal para noites ou eventos elegantes.

As notas de topo são Cardamomo, Pimenta Preta, Bergamota e Gengibre. As notas de coração são Pimenta jamaicana, Pimenta-de-Macaco/Pimenta Bengala, Folha de Violeta, Ládano, Sálvia e Curry e as notas de fundo são Cedro, Patchouli ou Oriza, Madeira de Âmbar e Musgo.

Homem Verum - Natura

As notas de topo são Sálvia, Pimenta Preta e Noz-moscada. As notas de coração são Folha de Violeta, Âmbar e Jasmim e as notas de fundo são Camurça, Copaíba, Baunilha, Vetiver, Íris, Cashmeran, Cedro, Almíscar e Sândalo.

Club 6 - Voyage Eudora

Um perfume caramelizad, que com poucas borrifadas já espalha o aroma pelo ambiente. É ideal para seduzir em encontros românticos.

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Rum, Café colombiano, Canela do Ceilão, Carvalho, Artemísia e Alecrim e as notas de fundo são Caramelo, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Zaad Eau de Parfum - O Boticário

As notas de topo são Notas Verdes, Coentro, Bergamota e Bagas de Zimbro ou Junípero. As notas de coração são Noz-moscada indonésia, Cedro, Cravo, Orquídea e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Musgo sérvio, Almíscar, Sândalo Australiano e Âmbar.

