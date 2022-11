Pele de vampiro: a tendência de maquiagem viral que faz sua pele brilhar

Se fantasias e maquiagem elaboradas de Halloween não são sua praia, então esta maquiagem de pele de vampiro viral é para você! Mesmo sem festas a fantasia a vista, esta trend deveria até funcionar na vida cotidiana. Descubra o que você precisa saber e como copiá-la.

O que é a pele de vampiro?

O TikToker de beleza @imonaugust) explodiu o hype. No vídeo, ele mostra a seus seguidores um tutorial simples de como se tornar um vampiro brilhante de Crepúsculo como Edward e Bella:

August mistura glitter líquido (que pode ser sombra ou iluminador) em sua base e espalha o produto por todo o rosto. Sob o vídeo, ele escreve: “Se você quer se tornar um Cullen, tudo que você precisa fazer é usar lentes de contato laranja”.

E temos que confessar: o visual final nos lembra muito vampiros de filmes cult. Para intensificar ainda mais o efeito, o TikToker trabalha com pó de glitter como ponto de luz nas bochechas ou na ponta do nariz. Principalmente quando a maquiagem é captada pela luz do sol, ela assume todo o seu esplendor.

Outro jeito de criar o efeito de brilho na pele, que até deveria ser um pouco mais sutil e adequado para o uso diário, é: ao invés de misturar texturas líquidas, você pode fazer o mesmo com pós. Basta preparar o rosto como de costume e aplicar o hack quando ele definir. Ou seja, misture o pó fixador com um pouco de glitter solto e aplique na pele:

Dica: Se você não quer que o glitter esteja em todos os lugares, mas apenas em alguns lugares, não aplique a mistura com pincel: pressione-a sobre na área desejada com uma esponja de maquiagem ou esponja de pó.

O halloween pode ter passado, mas já podemos ter certeza que essa pele de domingo vai dominar os bloquinhos de carnaval do próximo ano. Afinal, de glitter a gente entende!