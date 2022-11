Os signos que passam por um despertar da intuição

Durante o primeiro fim de semana de novembro de 2022, alguns signos do zodíaco podem er a intuição despertada de maneira transformadora.

Confira quais são:

Virgem

A conexão com a intuição e a comunicação aumentam, o que o ajuda a expandir horizontes e alimenta sua ambição de forma mais efetiva. Lembre-se que intimidade e amor podem ganhar um lugar especial e ter muitas verdades iluminadas. Prepare-se emocionalmente para receber essas mensagens.

Sagitário

Apesar da cabeça nas nuvens e foco em quem ama, a intuição ganhará um espaço importante em sua vida. As mudanças na vida profissional, amorosa e espiritual, passam por ideias e alertas que chegam devido a sua conexão mais profunda com o sexto sentido. Saiba receber as mensagens com calma e usar a comunicação para que tudo corra da melhor forma.

Aquário

Mudanças em sua vida e intuição o ajudam a se conectar mais com os próprios desejos. A autoestima também ficará mais em alta o que o permite acreditar mais nos próprios instintos. Não se feche e encare a descoberta de melhores escolhas, caminhos e projetos.

Peixes

A vida começa a nutrir ainda mais otimismo, amor e energia para realizar. Assim, fica mais fácil acessar a intuição e descobrir o que realmente pode mudar para melhor. Os horizontes se expandem e a comunicação será mais efetiva; aproveite a seu favor e cuide ainda mais dos seus projetos no presente e no futuro.

